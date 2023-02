Vickie Guerrero dejará AEW en verano

No puede considerarse una “AEW Original”, pero Vickie Guerrero lleva en la empresa desde el primer año de vida de esta, apenas un par de meses después del estreno de Dynamite. Y ciertamente, algunos esperaban más de su cambio de aires.

Anclada casi semana sí semana también en Dark y Dark: Elevation, donde ejerce de mánager de Nyla Rose y Marina Shafir, Vickie expresó el pasado diciembre bajo entrevista cierto descontento hacia la exposición que reciben las mujeres en AEW y también hacia la que ella misma recibe allí.

Desde hace algunas semanas, Vickie Guerrero deja entrever vía redes sociales un nuevo cambio de aires en su trayectoria profesional.

Beautiful sunrise this morning and happy I’m home!

Thank you Jesus for reminding me to BET ON MYSELF!

I am at a crossroads in my journey to take the road unpaved and welcome the doors that are opening for new opportunities! pic.twitter.com/tlkngh5FDI