Una buena manera de cautivar a los fanáticos y con el tiempo quedarte en su memoria es tener un eslogan potente. De ello estuvo hablando recientemente Anthony Bowens, luchador de AEW, indicando que tanto él como Max Caster están siguiendo el ejemplo de The Rock y Steve Austin, dos de los mejores en ese sentido (en todos los sentidos). Otra veterana de los encordados que sabe bien lo que significa esto es Vickie Guerrero, que lleva muchos años haciendo enojar al público con su «¡Excuse me!».

Vickie Guerrero has been screaming “Excuse Me!” for the greater part of 14-15 years on TV almost every week and it never gets old to me. 🤣🤣 The way she’s been interrupting Justin Roberts on AEW has been hilarious. pic.twitter.com/mNygkaZBqn

— 💛🍊 Bencilaga (@gReEnGuY_4) June 30, 2021