The Acclaimed están en el mejor momento de sus carreras como los Campeones Mundiales de Parejas AEW. Ahí entra no solo el título sino también otros elementos como que tengan todo el cariño de los fanáticos con ellos o la buena calidad de las luchas que tienen.

Y de la misma manera las buenas promos que hacen cada vez que tienen oportunidad. Y ahora sabemos que en esas promos, al menos últimamente, han estado siguiendo el ejemplo de The Rock y Steve Austin utilizando eslóganes para cautivar a la audiencia.

► The Acclaimed, tras The Rock y Steve Austin

Por ejemplo, recientemente en Alison Rosen is Your New Best Friend, Anthony Bowens hablaba de como en el Rampage de la semana pasada Max Caster terminaba sus frases con un «That’s right«.

«Estaba viendo uno de los segmentos promocionales que tuvimos, era el ‘Día Nacional de la Tijera’. Esa noche, Max y yo lo recordamos mucho porque estuvieron allí para todo. Es un sentimiento realmente poderoso gritar: ‘¡Todo el mundo ama a The Acclaimed!’ y sientes que todos gritan contigo. The Acclaimed han llegado. Scissor me, Daddy Ass (Billy Gunn). Tenemos tantos eslóganes, lo cual es genial.

«Estamos trabajando en uno ahora mismo (‘That’s right’/’Así es’), donde diré… Stone Cold tenía el: ‘¿Qué?’. Yo diré algo, como si fuera una lista: ‘Vamos a ir de compras’. ‘¡Así es!’ ‘Compra un poco de sandía’. ‘¡Así es!’. ‘Compra algunos guisantes’. ‘¡Así es!’.Vamos a seguir agregando cosas a medida que avanzamos para ver cuántas podemos superar».

¿Os gusta lo que están haciendo The Acclaimed en AEW?