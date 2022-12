Marlon Vera cree que el tamaño de Aljamain Sterling ha jugado un papel importante en el éxito del peleador de 33 años en la división de peso gallo.

“Chito” se encuentra actualmente en una racha de cuatro victorias consecutivas y más recientemente noqueó a Dominick Cruz en su pelea del evento principal en agosto. Ese fue el segundo final de un ex campeón de UFC durante la carrera actual de Vera, ya que el hombre de 30 años también detuvo a Frankie Edgar con una patada frontal en UFC 268.

El ecuatoriano es actualmente el contendiente de peso gallo número 4 del ranking de UFC, y recientemente se anunció que se enfrentará al número 5 del ranking Cory Sandhagen en febrero.

Una victoria sobre Sandhagen podría preparar a “Chito” para una oportunidad por el título de peso gallo, y Vera compartió algunos pensamientos sobre el actual campeón Sterling durante una aparición en el podcast Believe You Me con Anthony Smith y Michael Bisping.

“Creo que es demasiado grande para llegar a la categoría de peso. Bajar tanto peso es hacer trampa para mí. Estoy como, eres como un marica si bajas tanto de peso. Porque vas a ser más grande y más fuerte. Realmente no lastima a nadie, pero te hace cargar con su peso, te derriba. Peso 155 libras dentro o fuera del campamento. Siento que es como un 135 libras natural. Y sigo pensando que reduje un montón de peso, porque 20 libras es mucho”.

Sterling se encuentra actualmente en una racha de ocho victorias consecutivas que se remonta a 2018, pero Vera aparentemente cree que el importante recorte de peso también podría proporcionar una forma de vencer a «Funk Master».

“Ese hijo de puta pesa como 170, 180 libras cuando está comiendo Dios sabe qué. Y sí, puedes hacer el peso, es por eso que lo han dejado inconsciente, por la cantidad de peso que corta. Estoy como si lo tocaras, él podría caer”.