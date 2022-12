«Rusev Day nunca morirá. Siempre estará presente, los niños querrán cantarlo, y estoy segura de que regresará a la WWE en algún momento. Sabes, Rusev lo hará, cada vez que regrese y cualquiera que sea el maldito nombre o personaje que tenga en algún momento de la WWE, será icónico… Seamos honestos, sabemos que todos siempre regresan a la WWE en algún momento». Lana daba que hablar recientemente cuando adelantaba que Miro quizá un día vuelva a la WWE, lo cual él negó en varias ocasiones anteriores.

► Jim Cornette, Lana y el retorno de Miro a la WWE

Las palabras de la luchadora llegaron a conocimiento de Jim Cornette, que estuvo compartiendo su opinión en un reciente episodio de su Jim Cornette Experience. El punto de los comentarios del promotor luchístico es que Lana conoce a la perfección la situación de Miro y su futuro. Esto es también lo que hizo tan interesantes sus declaraciones. Si hubiera sido cualquier otra persona, no lo serían tanto. Aún así, parece lejana todavía la posibilidad de que «The Redeemer» vuelva a ser una Superestrella.

«Obviamente, Lana no se lo está inventando. Uno podría creer que ella está reflejando conversaciones potenciales que han tenido ya sea en su lecho conyugal o en su sofá conyugal o en su cocina conyugal. Como están casados, hablan bastante entre ellos. Y uno pensaría que ella no estaría diciendo algo así de la nada si nunca se hubiera hablado, o si él estuviera diciendo: ‘Bueno, me encanta estar aquí en AEW, cariño, y no quiero volver nunca más al imperio del mal, que es WWE’”.

¿Qué pensáis de las palabras de Lana? ¿Y de las de Jim Cornette?