AJ Styles confirmó que tiene fractura en el tobillo

Durante una lucha de relevos australianos durante un WWE Live el jueves en Hershey, Pennsilvania, intentando realizar una maniobra en la tercera cuerda, AJ Styles sufrió una lesión en el tobillo, y tuvo que ser asistido por sus compañeros de The OC y personal médico para abandonar el escenario, terminando prematuramente el encuentro sin un ganador ganador. En una actualización posterior se conoció que The Phenomenal One cayó de mala manera afuera del ring y eso generó el problema en su tobillo, y fue llevado a Tampa para ser recibir una evaluación más exhaustiva.

Hace pocos minutos, y luego de que no estuviera presente en los espectáculos no televisados de este viernes ni en el episodio de SmackDown que se llevó a cabo en Tampa, Florida, AJ Styles recurrió a su cuenta de Twitter para contar en primera persona sobre lo que acontece con su tobillo. Reveló que tiene una fractura en el mismo, pero que no requerirá de cirugía, aunque estará un buen tiempo fuera de los cuadriláteros.

Just want you guys to know that I’m ok. Broken ankle is what I’m dealing with. No surgery, this just takes some time to recover. This will be the longest I've ever been out of the ring. Thanks for the prayers and get well wishes.

— — AJ Styles (@AJStylesOrg) December 31, 2022