¿Tiene previsto unirse a AEW? Nic Nemeth responde

Nic Nemeth se ha unido a NJPW y TNA y estará luchando en la escena independiente. Ahora, ¿también entrará a AEW? De ello estuvo hablando recientemente «The Wanted Man» en Sportskeeda WrestleBinge. No dio una respuesta clara, como era de esperar, pero tampoco cerró la puerta a tomar ese camino.

► ¿Tiene previsto unirse a AEW?

«En este momento, estoy muy enfocado en New Japan y TNA. He visto a varias personas en ambas plantillas que me han dejado impresionado. No por hacer movimientos, sino por ser increíbles en la lucha. Algunos tienen nombres más grandes, y otros no tienen un nombre que sea muy conocido en todo el mundo todavía. Hay un puñado, hay uno o dos en New Japan, y hay cinco o seis en TNA, a los que he estado siguiendo muy de cerca. Famosamente, no veo lucha libre, pero he estado observando y pensando, ‘Esta persona está a un gran avance de convertirse en la próxima gran promesa. ¿Cómo puedo ayudarlos, pero también hacer que el espectáculo sea asombroso?’

«Me siento aquí, casi como un contador, revisando números y cosas así. ¿Cómo puedo hacer que esto sea aún más importante? ¿Cómo puedo hacer que TNA sea un uno por ciento mejor de lo que ya es? Aquí está la respuesta. Esto es lo que debería hacer. Así es como deberíamos seguir, y voy a demostrarlo a todos. Estoy emocionado porque he estado sentado durante seis meses, pensando, ‘¿Cuándo demonios puedo empezar a luchar de nuevo?’ Me siento fantástico. Estoy en la mejor forma de mi vida. He hecho 20 años seguidos con solo tres programas de televisión que me he perdido. Eso es incomparable. Voy a seguir con esto. Puede que luche durante 20 años más«.