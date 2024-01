Nic Nemeth en TNA: «No vengo como una estrella»

Nic Nemeth es ahora luchador de TNA. ¿Quién lo iba a decir hace unos pocos meses? Dolph Ziggler siempre fue una Superestrella de WWE. ¿Cómo lo está viviendo? La empresa acaba de lanzar un video en sus redes sociales en el que su nueva estrella considera el paso que está dando en su impresionante carrera.

At #HardToKill, global wrestling megastar Nic Nemeth made his jaw-dropping arrival in #TNAWrestling! TONIGHT at 8/7c on @AXSTV! Witness the aftermath as @NicTNemeth shakes up #TNAiMPACT! What's next for the 'Wanted Man' !? pic.twitter.com/BJsuOptUD6 — TNA Wrestling (@IMPACTWRESTLING) January 18, 2024

► Nic Nemeth considera su entrada a TNA

«No estaba centrado en Moose [en TNA Hard To Kill], ni siquiera estaba enfocado en el campeonato, en el que he pensado incesantemente durante mucho tiempo. Como mencioné, me pregunté, ¿dónde puedo señalar el momento que la gente recordará más? Pasé 20 años en una compañía. Tengo una oportunidad para causar una segunda impresión aquí en el mundo. Ese será el momento más grande posible y el más comentado, creo. Realmente creo que eso beneficia tanto a mí como a la empresa. No tenía un plan.

«Moose está en mi mira. Estaba viendo esa lucha por el título pensando, independientemente de quién gane, me deslizaré allí y diré, ‘Aquí estoy, vamos’. Así que no sé exactamente cuál es mi enfoque, excepto que he ganado todo por lo que he trabajado, hasta el punto en que pienso, no quiero entrar aquí y decir, ‘Hey, aparecí entre la multitud, así que me tienes que dar una oportunidad por el título’, o, ‘Soy famoso, así que obtengo …’. No, quería dejar mi huella allí y ahora me enfoco en ¿dónde encajo? ¿Dónde puedo empezar a construir cimientos para que no lo presente yo, sino que el mundo diga, este debería ser el retador número uno, y aquí está el por qué? Entonces, cuando eso suceda, sabré que podré dormir tranquilo sabiendo que he demostrado ser digno de una oportunidad por el título. Bueno, ahora centrémonos en el campeón.

«No, no estoy eligiendo a dedo nada: estoy aquí, y dije, tengo la suerte de estar aquí, estoy feliz de estar aquí. Si puedo atraer más atención a TNA, ¡por supuesto, eso es genial! Díganme por dónde empezar, y vendré con mi lonchera y listo para trabajar. Lo demostraré en el ring todas las noches que digan, necesitamos hacer algo más. Necesitamos poner a este tipo en la imagen del título, se lo ha ganado. Pero primero tengo que invertir tiempo y esfuerzo. No soy solo para el espectáculo y solo hablo. Lo ganaré, pero quiero que el vestuario y la audiencia de TNA piensen, este es el tipo. Merece una oportunidad. No quiero entrar y decir, ‘Hey, dame una oportunidad’. De ninguna manera. Nunca lo haré de esa manera en el resto de mi vida. No hay forma de que lo haga ahora. Quiero que esto cuente. Quiero que sea especial».