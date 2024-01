Bianca Belair revela que ha estado hablando con Charlotte Flair durante su recuperación y que espera algún día luchar con ella en WrestleMania. No es la primera vez que comparte ese deseo de chocar con «The Queen» en «The Showcase of the Immortals». Probablemente, no suceda este año habida cuenta de que Charlotte está lastimada, aunque realmente no se sabe nada acerca de qué van a estar haciendo ambas para entonces, por lo que todavía no podemos descartar ninguna posibilidad.

► El sueño de Bianca Belair

«Sí, definitivamente. He hablado con ella varias veces. Hablé con ella el sábado, chequeando cómo está. Todo el roster de SmackDown la extrañamos mucho. Pero no quiero hablar por ella y su viaje, pero me aseguré de preguntarle y asegurarme de que esté bien.

«Como dijiste, ella es una de mis oponentes soñadas, especialmente para WrestleMania. Solo espero que algún día tengamos esa lucha, y creo que es un gran enfrentamiento que puede ocurrir con o sin un título en juego. Por supuesto, iría tras un título con Charlotte Flair, pero también siento que esa lucha sería tan grande que no necesitaría un campeonato. Creo que nuestro roster femenino ha evolucionado tanto, tiene tanto talento que podemos tener una lucha en WrestleMania para mujeres que no sea por un título. Porque esa lucha puede ser tan grande que no necesitaría un título, y eso no sucede mucho en WrestleMania para mujeres. Por lo general, siempre es la lucha por el cinturón, pero nuestro roster es tan fuerte que un enfrentamiento entre Belair y Flair puede destacar por sí mismo, incluso sin eso, y ser una lucha increíble. Así que espero que eso pueda suceder en el futuro en WrestleMania.

«Solo sé que Charlotte Flair es una de las trabajadoras más dedicadas en este negocio y ama la lucha libre. Por eso, debes apreciarla. Sabiendo lo trabajadora que es, sé que en su recuperación regresará tan rápido como pueda. Ya lo sé sobre ella. Va a poner todo su empeño en esta recuperación y va a superarlo realmente, así que estoy emocionada por su regreso.»