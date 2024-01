The Undertaker: «Ser enterrado vivo es aterrador»

Tanto en la televisión de WWE como en los house shows, The Undertaker tuvo más de 160 luchas de ataúd. La primera vez fue el 14 de julio de 1991 ante The Ultimate Warrior en WWF WrestleFest 1991. La última fue el 27 de abril de 2018 ante Miro en WWE Greatest Royal Rumble. Hace unos años descubrimos que ocasionalmente también dormía en ataúdes:

“En más de una ocasión, pude o no haber sacado un ataúd y haber tomado una siesta allí y no haber pensado en nada al respecto. Tuve algunos ataúdes grandes, algunos grandes oponentes desde el principio, así que tuve algunos ataúdes grandes que tenían alrededor, por lo que a veces tenían un doble propósito”.

► Enterrado vivo o encerrado en un ataúd

Eso puede sonar aterrador, tanto estar dentro como ver a alguien durmiendo, mucho más que ser enterrado vivo. Probablemente, todos estemos de acuerdo con esto, así como todos compartiremos el miedo a que eso ocurra. Y El Enterrador también, como señala en una reciente sesión de preguntas y respuestas en el pódcast Six Feet Under.

«Ser enterrado vivo es mucho más aterrador que ser metido en un ataúd«, reveló antes de recordar que a veces dormía dentro de un ataúd detrás del escenario en WWE después de noches en las que se quedaba despierto hasta tarde.

«En los primeros días, yo también trabajaba hasta altas horas de la noche. Me metía en un ataúd y me echaba una siesta de una o dos horas durante el día. A la mayoría de la gente le da un poco de repelús, así que nadie se atrevía a meterse en ellos. Así que simplemente me metía y todo estaba bien. Sí, detrás del escenario. En uno de los ataúdes detrás del escenario, simplemente me metía, me echaba una pequeña siesta, me centraba y estaba listo para seguir adelante. Sí, pero ser enterrado vivo, hay mucho en juego ahí.»