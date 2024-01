Cody Rhodes es actualmente una de las Superestrellas más queridas y las más relevantes en la WWE. Cada semana su popularidad sigue aumentando y luce determinado a culminar su historia en WrestleMania 40. Previo a esta estapa, fue una de las estrellas más importantes en AEW, aunque ya ese capítulo quedó atrás luego de que dejara la compañía abruptamente en febrero de 2022, solo unos días despúes de que perdiera el Campeonato TNT ante Sammy Guevara.

► Los sentimientos encontrados de Dustin Rhodes por la salida de Cody de AEW

Durante una entrevista reciente con Denise Salcedo, Dustin Rhodes admitió sentirse “un poco” molesto porque Cody Rhodes dejó AEW, pero expresó su apoyo a la decisión de su hermano de terminar una historia que tiene en mente, resaltando la importancia de que pueda obtener su premio este año.

Dustin Rhodes elogió el arduo trabajo y la determinación de su hermano para ser el rostro de la empresa que también fue su casa hasta el 2019. También reconoció la visión para los negocios y las habilidades creativas de Cody.

»Si, mas o menos. Amo a mi hermano, pero él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tiene una historia que ha tenido en mente y que tiene que terminar. Todos lo hemos escuchado todas las semanas: «termina la historia». Se lo digo todo el tiempo. Espero que lo haga. Creo que probablemente esté programado para este año, al menos eso espero. Él no lo sabe todavía. Simplemente lo estamos tocando de oído. Está trabajando duro, está haciendo todo lo posible para ser la cara de esa empresa. Sería bueno obtener una recompensa, la única Rhodes en la familia que realmente lo logra, es genial. Estoy detrás de él al 110%, muy feliz por él, lo amo hasta la muerte. Se lo ha ganado. Él se lo merece.»

“El merecer no tiene nada que ver con las cosas, pero realmente creo que se lo merece, pero más aún, se lo ha ganado. Es un gran hombre de negocios, tiene buena mente para crear, algo así como mi papá. Soy el trabajador de la familia, papá fue el creador y creo que Cody tiene un poco de ambos. Es increíble. No soy del tipo creativo, no puedo ser booker, no soy yo, no haré eso. Eso me destrozará el alma”.