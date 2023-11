Steve Austin aprovechó el hueco que habían dejado en la cima de WWE tanto Shawn Michaels -lesionado- como Bret Hart -en WCW- para convertirse en la nueva estrella de la empresa.

Para ello fueron clave sus talentos -en especial sus promos- pero también su rivalidad con la autoridad, liderada por Vince McMahon.

Fue entonces también cuando The Chairman comenzó a participar más en la acción luchística de lo que lo había hecho nunca. De hecho, tuvo el primer combate de su carrera enfrentando a Stone Cold por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE en el episodio de Raw del 13 de abril de 1998.

► Vince McMahon y el ring de WWE

Y también fue en aquella época cuando los cuadriláteros empezaron a ser más blandos de lo que habían sido hasta entonces. Así lo recuerda The Undertaker en su reciente aparición en Six Feet Under.

«El cuadrilátero se volvió mucho más blando después de que Vince comenzó a recibir golpes hace años. Esos rings de primera generación en WWE no eran más que rings de boxeo. Dolían mucho, especialmente en invierno cuando tu cuerpo ya está rígido y hace frío afuera, y estás haciendo jornadas con dos shows. En el segundo show de un día con dos espectáculos, tu cuerpo no se afloja como lo hace la primera vez. Esos eran bastante dolorosos, golpear algunos de esos en arenas frías».

El Enterrador también compartió las cuerdas varias veces con el exmandamás, destacando su mano a mano en un combate Buried Alive en Survivor Series 2000. Y hace poco los veíamos juntos como amigos en Arabia Saudí atendiendo al evento de Tyson Fury vs. Francis Ngannou.