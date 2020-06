Si se habla de entrevistas a Superestrellas de WWE pocos medios/shows existen más interesantes que el que nos ocupa ahora; porque Corey Graves no solo tiene un don para la palabra, como demuestra también en los eventos de WWE, sino que además conoce perfectamente tanto a sus invitados como los entresijos de la empresa. Por eso suena tan interesante cuando se trata de The Undertaker en After the Bell. No lo hace a menudo, pero siempre que habla el futuro miembro del Salón de la Fama del imperio McMahon llama la atención y pone a todos los fanáticos a escucharlo.

► The Undertaker en After the Bell

El Enterrador tiene una carrera legendaria de décadas en WWE y ha vivido muchas, muchísimas, etapas diferentes a lo largo de su vida como luchador, una vida que todavía no ha finalizado. Por eso pocas voces existen más experimentadas y sabias que la suya pueden hablar tan bien de cómo eran los encordados antaño y cómo son ahora, así como de cómo eran los gladiadores antes y cómo son ahora. De esto mismo habló en la entrevista.

“Hay aspectos positivos y negativos. Creo que actualmente los atletas son como superhéroes de cómics. Pienso que confían demasiado en ese aspecto de su trabajo y no lo suficiente en su carácter, en su disposición a vender y hacer que las cosas signifiquen algo. Por ejemplo: lo que ocurrió en Backlash 2020. Edge y Randy [Orton], sinceramente, casi me hicieron llorar porque no he visto ese tipo de lucha en mucho tiempo. "Eso es lo que es la lucha profesional, o lo que se supone que es, en mi opinión. Es genial poder ser tan atlético como todos estos muchachos. Pero, al final del día, no significa nada porque cuando confías en todo ese atletismo y confías solo en ese atletismo, a la audiencia acaba por darle igual lo que hagas, si te hacer un doble salto hacia atrás o te lanzas desde lo más alto sobre alguien en el piso. Lo verán un par de veces y pensarán: 'Ok, lo he visto, qué más tienes para mí'.