SEAdLINNNG: "Delivered to You!" Arisa Nakajima, máxima reina

Con la función "Delivered to You!" , SEAdLINNNG es otra de las empresas femeninas que reanudó sus actividades luego de tres meses de alto; ésta fue efectuada a puerta cerrada en lo que se implementan las medidas sanitarias que exige el gobierno japonés.

► "Delivered to You!"

Como una manera de retomar el contacto con los aficionados, se realizaron algunos combates en mano a mano. La función se transmitió por Samurai TV y al comienzo de la misma, las luchadoras se reunieron sobre el ring para agradecer al público por su apoyo.

La recia Hiroyo Matsumoto sostuvo un choque con la joven Honori Hana a quien doblegó en casi ocho minutos de acciones.

Siguió una batalla de parejas, donde Makoto y Yuu hicieron causa común para dar cuenta del equipo de Miyuki Takase y Misa Matsui.

3. Yoshiko y Kaho Kobayashi vencieron a Ryo Mizunami e Itsuki Aoki (19:02) con la Positivo de Kobayashi sobre Aoki.

Siguió una batalla campal donde intervinieron 10 luchadoras (Miyuki Takase, Itsuki Aoki, Misa Matsui, Makoto, Ryo Mizunami, Yuu, Kaho Kobayashi, Honori Hana, Hiroyo Matsumoto y Yoshiko). Una a una se fueron eliminando hasta que la poderosa Yoshiko se alzó con la victoria.

En la batalla estelar de "Delivered to You!" se disputó el Campeonato Individual SEAdLINNNG Beyond The SEA donde Arisa Nakajima expuso por cuarta ocasión el título enfrentando a la peligrosa Asuka.

Resultó un duelo vertiginoso de mas de 18 minutos de duración, donde ninguna de las involucradas daba cuartel. Pero Arisa Nakajima impuso su jerarquía y concluyó el encuentro con un Cradle defendiendo una vez más su cinturón.

Arisa Nakajima celebraba su logro cuando Yoshiko subió al ring y la desafió por en título principal de la empresa.

Los resultados completos son:

SEAdLINNNG "Delivered to You!", 13.06.2020

Lugar desconocido

Sin Fans

0. Exhibition Match: Natsuki Taiyo vs. Riko Shirai - finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (3:00).

1. Hiroyo Matsumoto venció a Honori Hana (7:42) con un Crab Hold.

2. Makoto y Yuu derrotaron a Miyuki Takase y Misa Matsui (14:30) con la Spear de Makoto sobre Matsui.

3. Yoshiko y Kaho Kobayashi vencieron a Ryo Mizunami e Itsuki Aoki (19:02) con la Positivo de Kobayashi sobre Aoki.

4. 10 Woman Battle Royal: Yoshiko derrotó a Hiroyo Matsumoto lanzándola por encima de la tercera cuerda (13:09). Orden de eliminación: Miyuki Takase, Itsuki Aoki, Misa Matsui, Makoto, Ryo Mizunami, Yuu, Kaho Kobayashi, Honori Hana y Hiroyo Matsumoto.

5. SEAdLINNNG Beyond The SEA Singles Title: Arisa Nakajima (c) venció a Asuka (18:34) con un Cradle defendiendo el título