The Undertaker cuenta anécdota con The Iron Sheik

The Iron Sheik se nos fue en el mes de junio pero su nombre siempre estará grabado en la historia de WWE. Hoy nos acordamos de él gracias a The Undertaker. Ambos fueron compañeros de vestidor en la compañía mencionada en los 90s. Y llegaron a compartir encordado en dos ocasiones, la primera en el Royal Rumble 1992 y la segunda en un mano a mano en WWF Prime Time Wrestling. El Enterrador se acordó de él durante su reciente aparición en Six Feet Under.

► Anécdota de Undertaker y Iron Sheik

Sobre compartir habitación con The Iron Sheik: «Termino de regresar a mi habitación de hotel alrededor de la 1:30 de la mañana. The Sheik entra quizás 30, 45 minutos después de que yo entré. Estoy justo en el borde de un buen sueño y él dice, ‘¡Ah, excelente Marky Bubba! Debes descansar bien’. Se acuesta y se queda dormido. Pasadas un par de horas, me despierto con frío«.

Sobre Sheik manteniendo su rutina de ducha y secador de pelo: «Lo siguiente que escucho es que la ducha está encendida. Vapor por todos lados… Tengo la almohada sobre mi cabeza e intento calentarme… Todavía estoy un poco molesto, pero soy un novato. Soy un novato, no tengo voz… Escucho que se apaga el agua y pienso, ‘Oh, gracias a Dios’, y tengo una hora. Es ridículo. Y luego lo siguiente que escucho es que comienza el secador de pelo. Entro y ¡está secándose el bigote!«.

En la misma entrevista, The Deadman revela que los rings de la WWE se volvieron más blandos cuando Vince McMahon comenzó a tener más acción luchística, lo cual ocurriría a finales de la misma década, durante su rivalidad con Steve Austin.