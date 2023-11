«La Main Event Mafia fue una facción mejor, sin duda. Pero creo que The Bloodline ha tenido una de las mejores trayectorias que cualquier facción podría tener, probablemente la mejor. Pero digo que fue una mejor facción porque teníamos algunos jugadores importantes, y no éramos una familia. Éramos una facción […]«. Esto decía Booker T hace unas semanas, explicando también que no tuvieron la oportundidad de explorar de verdad lo que podría haber sido The Main Event Mafia.

► «The Main Event Mafia era mejor que The Bloodline»

Y Vince Russo está de acuerdo. Sin contestar directamente al comentarista de NXT, el antaño escritor principal de WWE -también fue creativo de WCW y TNA- afirma en Writing with Russo que efectivamente la facción de la Impact Zone era mejor.

«[Main Event Mafia] fue un 1000% mejor que Bloodline, ni siquiera están cerca. Tienes a un luchador principal en The Bloodline y luego a un montón de luchadores secundarios. Estos tipos eran todos superestrellas (además de Booker T, Kurt Angle, Sting, Kevin Nash, Christian Cage, Scott Steiner….= Ni siquiera están cerca. Yo armé The Main Event Mafia, Kevin Nash le puso el nombre a The Main Event Mafia.»

Quizá habría que tener en cuenta no solo quiénes eran sus integrantes sino lo que hicieron en sus respectivas empresas para valorar la grandeza de ambas facciones. La verdad es que Main Event Mafia no pasó a la historia como otras grandes agrupaciones de la lucha libre por varios motivos, que van desde que vivió en TNA, una empresa considerablemente menor que WWE, o que tan solo tuvo un año de duración (2008-2009). Lo tenían todo para marcar una época pero no lo hicieron. En cambio, The Bloodline, cambiaron el negocio. Para un servidor, las palabras de Vince Russo no tienen sentido, ¿qué opinan nuestros los conocedores de SÚPER LUCHAS?