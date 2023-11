Mick Foley tuvo la oportunidad de compartir el ring con Vader en un total de 42 ocasiones. La primera fue en WCW Halloween Havoc 1991 durante la Chamber Of Horrors. La última, en un house show de WWE, cuando Ken Shamrock retuvo el Campeonato Intercontinental ante los dos. Podemos destacar, por ejemplo, cuando unieron fuerzas contra Owen Hart y The British Bulldog por el Campeonato Mundial de Parejas en WrestleMania 13.

► Mick Foley recuerda a Vader

En cambio, ahora nos acordamos de su mano a mano en Halloween Havoc 1993, donde Big Van Vader venció a Cactus Jack (una de las personalidades de Mick Foley) en un combate llamado ‘Spin The Wheel, Make The Deal Texas Death’, haciéndonos eco de las recientes declaraciones de The Hardcore Legend en Foley is Pod.

Sobre el estado del combate en su mente: «La lucha con Vader en Halloween Havoc fue el evento principal y, en ese momento, el combate más importante de mi carrera«.

Sobre su mentalidad durante la lucha: «Recuerdo vívidamente pensar: ‘Este es el mejor momento de mi carrera, porque nunca he llegado tan alto antes. Y también el más triste, porque nunca volveré a alcanzar este nivel’. Afortunadamente, estaba equivocado con esa segunda afirmación. Pero fue el combate más grande de mi vida y estuvo entre mis diez mejores durante mucho tiempo«.

#OnThisDayInWWE 30 years ago at Halloween Havoc: A brutal and stiff Texas Death Match between Cactus Jack and Big Van Vader, which sadly ends in a stupid finish "Cactus' career might be over" – Jesse@itsvadertime @foleyispod__ @foleyispod pic.twitter.com/hyoIfK3mnc — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) October 24, 2023

Otros combates que podemos señalar como destacables con estos dos luchadores son los siguientes:

WCW Main Event – Big Van Vander venció a Cactus Jack para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo WCW

– Big Van Vander venció a Cactus Jack para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo WCW WCW BattleBowl – Big Van Vader ganó la batalla real del evento y se unió a Cactus Jack para derrotar a Charlie Norris y Kane

– Big Van Vader ganó la batalla real del evento y se unió a Cactus Jack para derrotar a Charlie Norris y Kane WCW Worldwide – Vader venció a Cactus Jack en una lucha Texas Death

– Vader venció a Cactus Jack en una lucha Texas Death Raw is War 2000 – Mankind y Vader vencieron a Sycho Sid y The Undertaker