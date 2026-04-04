Uncle Howdy recupera su lámpara: Tensión entre Tama Tonga y Solo Sikoa

La guerra entre los MFTs y los Wyatt Sicks tuvo un nuevo capítulo esta noche, con Uncle Howdy enfrentando a Tama Tonga con la lámpara de Howdy como trofeo en juego. A pesar del resultado, el combate dejó más dudas que certezas.

► Momentos clave

Tama Tonga comenzó tomando la iniciativa, castigando a Howdy contra las cuerdas. Sin embargo, tras la pausa comercial, Howdy respondió con una ofensiva sólida que cambió el rumbo del combate. Tama buscó el contraataque, pero su embestida fue interceptada y recibió el temido Garfio Mandibular de Howdy, una llave que parecía acercarlo a la victoria.

La interferencia llegó rápidamente. Solo Sikoa apareció para distraer a Howdy, permitiendo que Tama lo pateara y lo enviara contra las cuerdas. Sikoa intentó atacar a Howdy con la propia lámpara, pero el réferi lo detuvo. Tama, visiblemente molesto, le reclamó a su compañero pidiéndole que lo dejara solo. Esa distracción fue fatal: se olvidó de su rival y Uncle Howdy aprovechó para conectar su Sister Abigail y sellar la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

El final de la lucha no fue el único momento de tensión. Tras el combate, Tama Tonga y Solo Sikoa discutieron por la lámpara. En un gesto que podría marcar un quiebre en la relación, Tama le arrebató la lámpara a Sikoa y le dijo que no necesitaba ese objeto. Mientras ambos forcejeaban, Uncle Howdy aprovechó el descuido, tomó la lámpara y se la llevó, recuperando el símbolo de su legado.