SmackDown: Aleister Black venció a Matt Cardona

En una lucha que cumplió sin mayores sobresaltos, Aleister Black se impuso a Matt Cardona gracias a su letal Black Mass. Hubo momentos interesantes pero nunca terminó de despegar del todo.

► Momentos clave

Cardona intentó tomar la iniciativa desde el primer momento, pero Black lo frenó con una ofensiva agresiva. Cardona respondió rápido y sacó del ring a su rival, buscando tomar ventaja. Sin embargo, su ofensiva se vio frenada, primero por una molestia en su mano lastimada y luego por la distracción de Zelina Vega en ringside.

Black aprovechó el descuido y recuperó el control del combate. Cardona logró algunos contraataques esporádicos, pero cada vez que intentaba tomar impulso, Black respondía con un ataque certero o un súplex que cortaba su ímpetu. Ambos luchadores se mostraron un poco exhaustos a medida que avanzaban los minutos, intercambiando golpes en el centro del ring.

El final llegó cuando Aleister Black, en un movimiento que todos esperaban pero nadie pudo evitar, sacó su patada giratoria de la nada. El Black Mass conectó directamente en el rostro de Cardona, que cayó noqueado a la lona. El réferi contó la cuenta de tres sin necesidad de más.

► ¿Y ahora qué?

El combate no fue nada extraordinario, pero al menos ambos tuvieron tiempo para mostrarse. Sin embargo, el resultado era predecible desde el inicio, y la narrativa no ofreció grandes sorpresas. Cardona, a pesar de la derrota, demostró que puede competir al nivel de Black, pero le faltó ese extra para dar la campanada.