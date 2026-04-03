WWE SMACKDOWN 3 DE ABRIL 2026 .— ‘The Viper’ Randy Orton hará su aparición en su ciudad natal de St. Louis, y la expectativa está al máximo. La semana pasada, Orton destruyó a Matt Cardona en un combate brutal, arrancándole el yeso y aplastando su mano lesionada antes de aplicar el RKO para la victoria. Después de la lucha, Cody Rhodes llegó en su autobús y ambos tuvieron una pelea caótica que requirió intervención de seguridad. Pero hay algo más: Orton ha estado en contacto telefónico con una persona misteriosa, quien ha guiado sus acciones. En un video grabado en su casa, Orton mostró su teléfono con una llamada entrante de este misterioso aliado, prometiendo que finalmente revelaría quién está detrás de su transformación. ¿Será un miembro de su familia? ¿O alguien completamente inesperado? La respuesta podría redefinir todo el panorama de WrestleMania 42. La acción de la marca azul de WWE se emite desde en el Enterprise Center en Saint. Louis, Missouri.

Por su parte, Cody Rhodes buscará estropear el regreso a casa de Orton. The American Nightmare está enfocado en conservar el Campeonato Indisputable WWE, y sabe que no hay reto más peligroso que Orton.

Jacob Fatu y Drew McIntyre también están programados para aparecer este viernes. ¿Tendrán algún violento altercado?

Además, estarán presentes Jade Cargill, Michin, B-Fab, y las Campeonas de Parejas WWE, las Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend).

WWE SmackDown 3 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Randy Orton abrió el programa burlándose del «¿De qué quieren hablar?» de Cody Rhodes, y resaltando que estaba en su casa. Luego, dijo que todo lo estaba haciendo por él, por su casa, por su familia, y dijo que saldrá de WrestleMania como Campeón, mientras que enviará a Cody a su casa con las manos vacías.

Randy dijo que Cody le dio luz verde para mostrar su mejor versión y que también escuche las voces en su cabeza, mientras resaltó la conversación que Cody tuvo con Stephanie McMahon, dándole la razón en torno a que no podrá derrotarlo.

Cody apareció y se lanzó sobre Orton, pero sopresivamente fue atacado por Pat McAfee, quien le dio un golpe bajo y empezó a patearlo. Luego, tomó el micrófono y se metió con el público y con Nick Aldis, a quien le llamó Adam Pearce extranjero.

McAfee justificó su ataque haciendo referencia a los comentarios que dijo hace un mes, en torno a que «la industria le pasó por encima», pero recibió una llamada de Randy Orton diciéndole que ambos compartían su versión de ser olvidados, y que no necesitaban invocar a las estrellas del pasado porque Randy Orton estaba presente. Luego, dijo que Cody era una marioneta de todo lo que deberíamos odiar.

McAfee le dijo a Cody que él fue el que ha estado hablando con Orton para detenerlo de que la industria vaya en caída libre con su liderazgo, viendo a Orton como una mejor opción.

WWE SMACKDOWN 3 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | La gran sorpresa de Randy Orton 1. Rhea Ripley vs. Michin Michin quiso tomar la iniciativa, pero Rhea la mandó a volar con un Exploder. Sin embargo, Jade Cargill llegó y la distrajo, permitiéndole a Michin un contraataque. Tras el comercial, Rhea volvió al mando y descargó una buena ofensiva sobre Michin, a quien sometió con su poderosa ofensiva. Sin embargo, Michin respondió con unas tijeras y la mandó de cabeza contra la lona, seguido del Eat Defeat para lograr una cuenta de dos. Rhea logró catapultar a su rival contra la lona, antes de someterla con el Cloverleaf. El Final Cloverleaf de Rhea Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Rhea mostró su dominio

Contras



Tras el combate, Michin, B-Fab y Jade lanzaron su ataque contra Rhea, pero Iyo Sy apareció de la nada para ayudar a su amiga y dispersar a las rudas.

WWE SMACKDOWN 3 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | La gran sorpresa de Randy Orton 2. Tama Tonga vs. Uncle Howdy La rivalidad entre MFT y Wyatt Sicks seguía, y en esta ocasión ambos luchaban por la lámpara de Howdy, aunque Tama era quien tomaba la iniciativa y castigaba a Howdy contra una de las cuerdas. Howdy respndió con una buena ofensiva tras el comercial y Tama buscaba el contraataque, pero su embestida fue interceptada y recibió el Garfio mandibular. Solo Sikoa apareció para distraer a Howdy y Tama lo pateó y lo envió contra las cuerdas. Solo quiso atacar a Howdy con la lámpara, pero el réferi lo detuvo y Tama le reclamó pidiéndole que lo deje solo, aunque se olvidó de su rival y fue liquidado. El Final Sister Abigail de Howdy Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Posible traición de Tama Tonga le ayudaría en su carrera

Contras Flojo combate y floja rivalidad.



Tras el combate, Tama y Solo discutían por la lámpara y el primero se la quitó diciéndolo que no necesitaba ese objeto. Mientras tanto, Howdy tomó la lámpara y se la llevó.

Tras bastidores, The Miz y Kit Wilson tuvieron una interacción con R-Truth y este les dio una oportunidad titular.

Trick Williams llegó con Lil Yatchy y habló de su eventual combate en WrestleMania y que no quería recibir ningún sermón de Sami. Luego, hizo que activen la pirotecnia que estaba lista para Sami.

Sami Zayn apareció y dijo que no le importaban mucho las pompas, pero se dirigió a Trick diciéndole que en WrestleMania lo pondrá en su lugar, pero este le respondió diciéndole que estará en WrestleMania gracias a él.

Carmelo Hayes apareció y reconoció que ambos tenían una historia juntos, pero lo resolverán en el momento oportuno, antes de decirle a Sami que él cargó con el Campeonato de los Estados Unidos a sus espaldas y que él no podía hacer lo que Carmelo sí, y que el público coreaba «Queremos a Melo», lo cual fue repetido por los espectadores.

Melo le exigió a Sami su revancha y este le respondió diciéndole que él ya lo derrotó y que cualquier revancha se la podía dar después de WrestleMania.

Trick le dijo a Sami que Melo reciba la revancha apelando a su integridad, y Sami reconoció que Trick influyó en el resultado y que él también lo vivió con Cody Rhodes. Luego, dijo que no se sentía bien de la forma como selló su boleto a WrestleMania, y Melo le dijo que hiciera lo correcto.

Tras dudar un poco, Sami aceptó el combate y Melo se fue satisfecho. Luego, Trick se burló de Sami y este atacó y lo sacó del ring.

WWE SMACKDOWN 3 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | La gran sorpresa de Randy Orton 3. Aleister Black vs. Matt Cardona Matt quiso tomar la iniciativa, pero Black lo frenó y descargó una ofensiva agresiva, aunque Cardona reaccionó rápido y sacó del ring a su rival, aunque su ofensiva se vio frenada, primero por su mano lastimada y luego por la distracción de Zelina. Black aprovechó y recuperó el control. Cardona lograría contraatacar, pero Black frenaba su ímpetu con algún ataque o Suplex. Un poco exhaustos, ambos intercambiaron golpes, hasta que Black sacó su patada de la nada y selló el triunfo. El Final Black Mass de Aleister Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Aunque no fue nada extraordinario, pero tuvieron tiempo para mostrarse.

Contras Nada fuera de lo común, y resultado predecible.



WWE SMACKDOWN 3 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | La gran sorpresa de Randy Orton 4. Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Bayley y Lyra Valkyria Charlotte y Alexa tomaron la iniciativa y mantuvieron a Lyra dominada, mientras Bayley no podía entrar. Eventualmente, Bayley logró su relevo y descargó su ofensiva sobre Charlotte. Sin embargo, esta buscó contraatacar con un Superplex, pero Lyra impidió que se concrete la maniobra, y Bayley se lanzó en codazo y se combinó con Lyra para buscar la victoria sobre Charlotte. La Reina contraatacó y le aplicó la Figura 8 a Lyra, pero Bayley rompió la llave. Alexa ingresó para atacar a Bayley y buscó lanzarse sobre Lyra. Bayley y Charlotte ingresaron, pero Alexa resultó decisiva, combinándose con su compañera para derribar a sus rivales y con un doble Bow to the Queen lograron la victoria. El Final Bow to the Queen de Alexa sobre Lyra Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate.

Contras



Tras el combate, Lash Legend y Nia Jax irrumpieron y atacaron a las cuatro combatientes.

WWE SMACKDOWN 3 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | La gran sorpresa de Randy Orton 5. Campeonato de Parejas WWE: R-Truth y Damian Priest vs. The Miz y Kit Wilson Los retadores se lanzaron sobre Truth y lo mantuvieron bajo control por varios minutos. Priest ingresó y descargó una fuerte ofensiva sobre Wilson y Miz. Con Wilson fuera de combate, Truth ingresó para continuar con la ofensiva sobre Miz, derribándolo. Sin embargo, Danhausen llegó y se puso en la esquina de Miz para pedirle el relevo. Sin embargo, el que se la dio fue Truth y el público exhaltó. Miz se molestó y Danhausen le echó una maldición al réferi, aunque casi le aplican el Skull Crushing Finale. Sin embargo, las luces se apagaron y Danhausen escapó. Truth le aplicó el Attitude Adjustment a Wilson, pero Miz lo sorprendió con el Skull Crushing Finale, aunque la victoria no se le dio porque al réferi le dolió el hombro (por la maldición). Miz se enojó, pero Priest apareció para aplicarle el South of Heaven y liquidar el pleito. El Final South of Heaven de Priest a Miz Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros El final fue entretenido.

Contras Nada del otro mundo.



Tras el combate, Cody apareció y le aplicó el Cross Rhodes a Wilson, y luego tomó el micrófono para hablar molesto sobre lo que le hizo Pat McAfee, a quien llamó un Logan Paul sin músculos y un estafador, advirtiéndole que habrá consecuencias para él.

Cody también desafió a la directiva, afirmando que no tiene miedo de ser despedido porque ya lo superó antes. Menciona que Stephanie McMahon quiere que vuelva a su «lado oscuro», pero él duda de si aún puede ser esa persona. Finalmente, defendió su valor comercial en la empresa antes de lanzar una advertencia críptica sobre «las voces en su cabeza».

WWE SMACKDOWN 3 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | La gran sorpresa de Randy Orton 6. Campeonato de los Estados Unidos: Sami Zayn vs. Carmelo Hayes La acción inició con mucha intensidad, mientras Trick observaba en primera fila, junto a la mesa de comentaristas. La acción continuó con llaveo a ras de la lona, y luego, con Sami fuera del ring, Carmelo se lanzó con un tope con giro, teniendo un mal aterrizaje. Tras el comercial, la acción siguió pareja, y Sami arrinconó a su rival y preparaba su Heluva, que fue bloqueada. Melo derribó a Sami y fue por una plancha, pero otro mal aterrizaje afectó su conteo y casi vuelve a caer derrotado por Sami. Sami fue el contraataque, pero Melo lo recibió con las rodillas en alto, y luego buscó su machetazo, volviéndose a lastimar la rodilla. El réferi fue a revisar a Melo y Sami buscó atacarlo, aunque el réferi no se lo permitió. Aún así, Sami vio una oportunidad allí y logró conectar su patada. El Final Heluva Kick de Sami Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate, aunque no superó lo de la semana pasada.

Contras Oportunidad perdida para revertir lo de hace una semana.



Tras el combate, Tricky su compañero aprovecharon para atacar a Sami.