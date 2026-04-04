Rhea Ripley derrotó a Michin y Jade Cargill no se lo perdonó

En una lucha donde las distracciones marcaron el ritmo, Rhea Ripley logró imponerse a Michin gracias a su poderío físico y a una sumisión letal en los momentos finales.

► Momentos clave

La lucha comenzó con Michin buscando tomar la iniciativa, pero Rhea la azotó con un Exploder que dejó claro quién mandaba en el ring. Sin embargo, la aparición de Jade Cargill en ringside distrajo a la campeona, permitiendo que Michin aprovechara para contraatacar.

Tras la pausa comercial, Rhea Ripley retomó el control del combate. Descargó una ofensiva implacable sobre Michin, utilizando su potencia para someter a su rival. Pero Michin no se rindió: respondió con unas tijeras que mandaron a Rhea de cabeza contra la lona, seguido del Eat Defeat, una combinación que estuvo a punto de darle la victoria con una cuenta de dos.

Rhea, mostrando su experiencia y resiliencia, logró recuperarse. Catapultó a Michin contra la lona y, sin darle tiempo a reaccionar, aplicó su temida sumisión: el Prism Trap. La presión sobre la espalda y las piernas de Michin fue insoportable, forzándola a rendirse y darle la victoria a la originaria de Australia.

► ¿Y ahora qué?

Apenas se rindió Muchin, Jade Cargill y B-Fab entraron para atacarla. Sin embargo, Iyo Sky llegó al rescate.

Saying it for a 3rd week straight… all this proves is that Rhea is beating Jade at #WrestleMania #Smackdown pic.twitter.com/SuIBm0SxSa — ✗ Jᴀ’mᴀʀᴇᴏɴ! (@theyluvshrimx) April 4, 2026