WWE no se ha pronunciado, no ha insinuado nada, pero parece que existe una posibilidad de que la fanaticada vuelva a ver en acción a Booker T en el Imperio McMahon dentro de menos de tres semanas, en Royal Rumble 2020. El miembro del Salón de la Fama quiere reunirse una vez más con Stevie Ray como Harlem Heat para enfrentar a The Revival. Ambos equipos están dispuestos a verse las caras, ¿también lo estará Vince McMahon?

► El ultimátum de Booker T a WWE

Pero la aceptación de Booker no es atemporal, no es indefinida. No está dispuesto a esperar a última hora para saber si podrá luchar o no en el PPV. Esto mismo puso en claro en el más reciente episodio de su podcast. Aunque cabe mencionarse que no habla del combate mencionado, sino de participar en la campal, pues habla de números de participación.

«Si no recibo una llamada de teléfono en 48 horas… Quiero saber si voy a tener un número en Royal Rumble. No me importa si es el número uno o el número treinta. También me da igual si es el quince. No me importa el número que sea, pero si no recibo una llamada en las próximas 48 horas, no estaré disponible para participar en el Royal Rumble este año«.

Repasando todo, el analista de la empresa no solo quiere disputar el combate de parejas con The Revival sino que además quiere entrar en la campal varonil. No sabemos cuál de las dos participaciones es más probable que ocurra, pero nos atrevemos a decir que la segunda. De todas formas, veremos si puede hacer las dos. Él quiere, pero ahora depende de que se lo permitan. De ser así, la fanaticada tendrá ración doble de Booker T el 26 de diciembre, lo cual nunca es mala cosa, siempre es algo para celebrar.