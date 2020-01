Brock Lesnar entrará como número uno a la campal varonil de Royal Rumble 2020. Paul Heyman lo anunció anoche en televisión. No conocemos el motivo detrás de esta decisión, pero resulta interesante. Ahora, ¿es una buena idea? A continuación traemos una lista conformada por dos razones por las que no lo es así como tres por las que sí lo es. Opiniones para todos los gustos esperando que nuestros conocedores nos dejen las suyas en los comentarios. Comencemos con lo negativo para continuar con lo positivo.

► Brock Lesnar en el Royal Rumble, ¿una buena idea?

5- No, porque NXT se verá afectada

FOX lanzó recientemente un video con varias Superestrellas, un total de 9 de la marca amarilla, que supuestamente entrarán a la campal de luchadores. No podemos confirmar nada hasta el anuncio por parte de la empresa, pero entendemos que algunos nombres importantes de NXT formarán parte de este combate. Y todos se encontrarán con «La Bestia Encarnada».

Como si fuera un imán con el metal, Lesnar atrae todos los focos. Mientras esté en el encordado, todos los ojos estarán puestos en él. Por lo tanto, estos gladiadores del programa de los miércoles no tendrán tanta atención como podrían tener sin él.

4- No, porque no estará en juego el Campeonato WWE

Salvo que la cosa cambie en las próximas semanas y ocurra lo mismo que en 2016, cuando el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE estuvo en juego en la campal varonil, el Campeonato WWE no se disputará en este PPV.

Esto se contradice con otro punto que veremos más adelante pero no podemos evitar mencionar que un evento no es del todo perfecto cuando falta la lucha por uno de los títulos más importantes. Podría haberse arreglado de otra forma y que Lesnar defendiera su reinado antes de entrar a la campal. Pero eso, por lo que sabemos en este momento, no va a ocurrir.

3- Sí, porque no tiene un buen oponente

Tenemos que admitirlo, por mucho que nos gusten los diferentes luchadores de la marca roja. Lesnar no tiene ahora mismo un oponente a su altura para un combate por su campeonato. Todos los que podrían serlo necesitan más construcción, necesitan ganar más credibilidad.

Es verdad que eso no es necesario, que WWE no siempre arma las luchas de Lesnar en base a esto, pero quizá deberían hacerlo. Quizá deberían tomar otro camino cuando el combate va a ser predecible porque nadie se cree que su oponente pueda vencerlo.

Podríamos hablar de Drew McIntyre (que sin duda está siendo construido), de Samoa Joe, de Kevin Owens… Ninguno tiene el estatus ahora mismo.

2- Sí, porque los demás títulos tendrán más atención

Continuando con lo comentado antes, es verdad que no se sentirá un evento del todo redondo sin la disputa del Campeonato WWE, pero al mismo tiempo otros títulos, empezando por el Campeonato Universal, van a tener más atención. También el Campeonato Intercontinental o el Campeonato de Estados Unidos. Todos tendrán más focos al faltar uno de los principales en el cartel, sino el principal.

1- Sí, porque es una forma diferente de determinar a su nuevo rival

Entendemos que una de las posibilidades que pueden darse en la campal es que uno de los participantes elimine a Lesnar. Casi se diría que es el único motivo de la entrada de este al combate. Por eso, sea quien sea, quien elimine a «La Bestia Encarnada» se convertirá inmediatamente en su nuevo oponente, en el nuevo retador al Campeonato WWE.

Por ejemplo, el propio McIntyre como decimos se está preparando para serlo. Lo visto anoche en Raw es un ejemplo perfecto de ello. No sólo está mostrándose fuerte sino que está conectando con el público. Está siendo más amable e intentando que los fans estén con él, incluso cuando da palizas a luchadores en teorías queridos por la fanaticada.

El escocés sería perfecto para eliminar a Lesnar de la campal y situarse como su nuevo oponente de cara a WrestleMania 36. Obviamente, después tendría que ganar el combate.