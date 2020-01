Durante el reciente Monday Night Raw, vimos como Andrade retuvo su campeonato de los Estados Unidos ante Rey Mysterio, pero con la ayuda decisiva de Zelina Vega, con quien al parecer han resuelto sus diferencias luego de sus derrotas contra Humberto Carrillo, y que se ha convertido en un factor decisivo para que el actual monarca retenga, a costa de ser impactada de manera accidental por Mysterio durante el encuentro.

► Andrade no piensa en llevar su relación a las pantallas por el momento

El Campeón de los Estados Unidos, Andrade, habló recientemente con The New York Post y dijo que está enfocado en convertirse en la cara de los latinos en la WWE.

«Siempre Rey Mysterio fue la cara de los latinos y anteriormente lo fue Eddie Guerrero. Ahora es mi momento de ser la cara de los latinos en la WWE. Soy más fuerte con más oportunidades y enfocado en el próximo título. Es por eso que me estoy preparando y estoy trabajando duro, así que tal vez en un año no habrá más Rey Mysterio. Soy la nueva cara y comienza mi legado«.

Andrade también reveló que está practicando su inglés cada vez que puede, y dijo que trabaja con su prometida Charlotte Flair para mejorar. También está mezclando más el inglés y español en sus diálogos.

«Estoy tratando de practicar para el futuro para hacer grandes diálogos en inglés y un poco de español, como lo era antes con Rey Mysterio y Eddie Guerrero».

Con respecto a su asociación con Zelina Vega, Andrade admitió que estaba un poco «confundido» cuando se reunieron por primera vez en NXT, porque «nunca tuvo un manager, amigo o compañero en el ring», pero le dio crédito por ser de gran ayuda a su carrera. Andrade dijo que no puede explicar cómo se desarrolló su química en la pantalla, pero las cosas no se sienten igual en las raras ocasiones en las que no están trabajando juntos.

«Ahora es parte de Andrade. A veces, cuando Zelina está lesionada o algo así, o cuando voy al ring y Zelina no está en mi esquina, siento como que olvidé algo. Ahora Zelina está junto a Andrade, y Andrade está junto a Zelina. Somos un equipo».

Andrade dijo que la gran química que tiene con Vega es una de las razones por las que él y Charlotte Flair no pondrán su relación en las historias de la WWE en este momento, pero están abiertos a que suceda en el futuro.

«Quizás en el futuro, pero ahora Charlotte está concentrada en su trabajo, y yo en el mío. Por ahora Zelina está en mi esquina.».

Andrade, quien dijo que le gustaría luchar contra Triple H y Roman Reigns en el futuro, dijo que su objetivo ahora es ser el tema de conversación de WWE y ser la próxima estrella latina. Ser el Campeón de los Estados Unidos ahora le da una mayor plataforma para pasar al siguiente nivel como sucedió con Mysterio y previamente con el miembro del Salón de la Fama WWE Eddie Guerrero.

«Tengo esta conexión, pero quiero que mi historia, mi legado, no sea lo mismo que Eddie Guerrero o Rey Mysterio. Quiero que sea diferente, y estoy trabajando por mi legado«.