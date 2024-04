UJPW: Se añaden dos luchas más a All Together

Se dieron a conocer dos combates más para «All Together«, el primer evento producido por United Japan Pro Wrestling.

► Se agregan dos luchas para All Together

El primer evento bajo la bandera United Japan Pro-Wrestling, y con parte de las ganancias destinadas a las víctimas del terremoto de Noto a principios de año, todos los ojos están puestos en All Together en el Nippon Budokan y en una labor cooperativa especial entre seis promociones diferentes. Se anunciaron dos luchas más de la cartelera.

Kosei Fujita se enfrentará a Kenoh en duelo individual. Fujita es el más joven integtante en TMDK, una facción que tiene una gran historia en Pro Wrestling NOAH, y Kenoh ciertamente ha adoptado una postura antiautoritaria en NOAH a lo largo de los años.

También programado para All Together, SANADA y KAI de Dragon Gate se enfrentan a Zack Sabre Jr. y Chris Brookes de DDT. La historia presente y pasada conecta a estos dos equipos. En un evento reciente de DDT, Sabre y Brookes, representando a la lucha británica, compartieron el mismo ring por primera vez en seis años cuando se unieron en un empate de treinta minutos frente a MAO y Yuki Ueno. Los dos se llevan bien, aparentemente muy bien, y esta noche se juntan nuevamente frente a uno de los enemigos más cercanos de ZSJ de los últimos años en SANADA. El socio de SANADA, KAI representa actualmente a Dragon Gate, pero fue un antiguo rival de SANADA en los días de Wrestle-1, por lo que en estas reuniones todo puede suceder.

El cartel va como sigue:

UJPW «ALL TOGETHER ~ JAPAN PRO-WRESTLING FEDERATION INAUGURATION CELEBRATION NOTO PENINSULA RECONSTRUCTION SUPPORT CHARITY», 06.05.2024

Tokyo Nippon Budokan

– SANADA y KAI vs. Zack Sabre Jr. y Chris Brookes

– Kenoh vs. Kosei Fujita

– Tomohiro Ishii y Daisuke Sekimoto vs. Jeff Cobb y Masa Kiyamiya

– Kaito Kiyomiya , Shota Umino y Yuki Ueno vs. Konosuke Takeshita, Yuya Uemura y Shun Skywalker

– Hiroshi Tanahashi , Naomichi Marufuji y Sanshiro Takagi vs. «King of Darkness» EVIL , Ren Narita y Yujiro Takahashi