El exluchador de WWE, Lucha Underground o MLW Swerve Strickland está en su mejor momento en AEW mientras rivaliza por el Campeonato Mundial; el 21 de abril desafiará nuevamente a Samoa Joe en Dynasty. Pero esto podría no estar ocurriendo de, por ejemplo, haber vuelto al imperio de la lucha libre; lo llamaron, pero no contestó. No obstante, él quiso quedarse en la casa Élite, con la cual se identifica desde que se unió a ella en 2022.

► Swerve Strickland se identifica con AEW

«Puedo identificarme con AEW de muchas maneras porque cuando llegué por primera vez a AEW, muchas personas no me veían en la posición en la que estoy ahora. La consistencia, el crecimiento, mantenerme enfocado y alejado de muchas tonterías realmente me mantuvieron avanzando, progresando y mejorando. Dejando mi ego a un lado. Siguiendo la humildad. Siendo un jugador de equipo y entendiendo dónde está mi posición y hacia dónde quiero ir, pero también entendiendo, ‘No, estoy listo’. Sabiendo cuándo empujar los límites un poco. Eso es de lo que se trata AEW. Cuando estaba viendo y viéndolo desde 2021 y 2022 cuando entré, se trataba de empujar esos límites, desafiar la autoridad y la estructura de cómo la lucha libre profesional estaba rompiendo un poco, y crear y hacer las cosas a tu manera.

«Demostrar a esos incrédulos que están equivocados y hacer las cosas a tu manera. Hay muchas dudas y críticas que enfrentar, y aún enfrento hasta el día de hoy. Todavía enfrento esas cosas hasta el día de hoy, así que puedo relacionarme y verme en lo que es AEW. Siento que esa relación es lo que me está llevando al frente de la lucha libre profesional en este momento, especialmente siendo un hombre afroamericano, ya enfrentamos ciertas críticas con los objetivos en movimiento y ciertas cosas, que no se discuten, pero siempre están ahí, esas pequeñas conversaciones están y las vemos y las escuchamos, y lo siento. Romper el molde, eso es lo que estoy aquí para hacer«, explica Swerve en iHeart Radio Cincy.