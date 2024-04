Chandler contempla pelea por el título BMF con Holloway

Michael Chandler espera que en su futuro tenga una pelea con el campeón de BMF, Max Holloway. Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC), quien finalmente está programado para su tan esperado enfrentamiento con Conor McGregor en UFC 303 el 29 de junio en Las Vegas,

Estuvo junto a la jaula el fin de semana pasado en UFC 300 cuando Holloway (26-7 MMA, 22-7 UFC) anotó un gran nocaut de todos los tiempos sobre Justin Gaethje para capturar el cinturón BMF.

Fue la primera pelea de peso ligero de Holloway en cinco años, y la victoria lo colocó en el puesto número 9 en el ranking divisional oficial de UFC . Chandler ocupa el puesto número 7 en la clasificación y, dada su proximidad, no puede evitar desear una pelea.

“¿Lucharía contra Max por el cinturón BMF? Absolutamente. Creo que no es coincidencia ahora que él y yo estemos muy juntos en la división 155. Creo que Max es real. Max encarna el BMF. Max creó el momento más ‘Holy sh*t’, el momento más BMF que jamás hayamos visto. Me encantaría tener la oportunidad en el futuro. Obviamente tengo asuntos que atender en 74 días”.

El objetivo de Chandler siempre es hacer las mejores y más grandes cosas posibles en MMA. Su enfrentamiento con McGregor es tan importante como lo es fuera de competir por el campeonato, pero si vence a “The Notorious” en UFC 303, quiere una oportunidad por un título.

Holloway es muy convincente para Chandler, pero también tiene los ojos puestos en el evento principal de UFC 302 entre el campeón de peso ligero Islam Makhachev y el retador Dustin Poirier, que se enfrentarán el 1 de junio en Newark, Nueva Jersey.

«Si ustedes se dieron cuenta en el ranking de peso ligero, Max Holloway y yo en el ranking de peso ligero, seguramente estamos cerca. Definitivamente hay mucha gente que ha compartido el mismo sentimiento que yo, que soy uno de los tipos más malos del planeta. Encarno el apodo de BMF.

“Obviamente, estoy concentrado en Conor (el) 29 de junio; me encantaría aplastar a Conor. Me encantaría luchar contra el Islam, Poirier o (Arman) Tsarukyan. Supongo que no Gaethje. Quizás no ahora. Pero quien tenga el cinturón de peso ligero, me encantaría pelear contra Holloway o quien tenga el cinturón de BMF”.