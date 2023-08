Cual previa de lo que ahora es oficial, Trish Stratus hablaba así el pasado mes de una de sus estipulaciones aún pendientes bajo entrevista con TVA Sports.

«Encerradme en una jaula. ¡Nunca he tenido un combate en jaula! Y no importa qué tipo de jaula. El que no tiene techo, un Hell in a Cell o una Elimination Chamber. Había tantas cosas que no se nos permitía hacer en ese entonces. Recuerdo que una vez me golpearon con una silla y todos estaban asustados. Y yo estaba como, ‘Dios mío, ¿puedes golpearme con una silla?’ ¡Así que ahora quiero una jaula!»