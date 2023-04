Trish Stratus quiere a Victoria en el WWE HOF

Trish Stratus, miembro del Salón de la Fama de la WWE, quiere que Victoria reciba también este gran honor. En alguna ocasión se ha hablado de esta posibilidad pero nunca ha sido un tema demasiado comentado, como le señala Corey Graves en After The Bell. Pero la luchadora considera que ya es momento de que se haga realidad.

“Pero no en la charla del Salón de la Fama. Estábamos justo allí. Estábamos allí cuando los fanáticos estaban a punto de: ‘Creo que estamos consiguiendo esto, las mujeres pueden luchar. Genial. Vamos a verlo. No iremos al baño durante este segmento’, y comenzaron a sintonizar. Victoria y yo lo sabíamos: ‘Los tenemos ahora’. Nos están dando personajes y desarrollo de la historia y de hecho vamos a tener un paquete (de video) antes de salir a luchar. No teníamos eso antes. Ahora, lo entendemos, al igual que los muchachos.

“Victoria estaba allí y estábamos en ese momento en el que dimos la vuelta a la lucha libre de mujeres donde: ‘Ahora, esta es una parte aceptable del espectáculo’, y vamos a llevarlo a otro nivel y volvernos duras y hacer cosas que las mujeres no hacía antes. Matamos nuestros cuerpos haciéndolo. Me parece tan loco que ella esté tan subestimada, subreconocida. ¿Cuántas veces vamos a tener un Salón de la Fama? Amo a Torrie Wilson y Stacy Keibler, pero esta es una (compañía) de lucha libre, sé que no decimos ‘lucha libre’, por alguna razón, no sé por qué, soy luchadora y trabajamos para World Wrestling Entertainment, me gustaría ver una luchadora como Victoria entrar al Salón de la Fama. Tal vez estoy loca”.

¿Estás de acuerdo con Trish Stratus?