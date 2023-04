Eric Bischoff revela que casi muere dos veces

A través de una larga declaración en el episodio más reciente de su podcast, 83 Weeks, Eric Bischoff revela que sufrió dos episodios relacionados con su salud en los que casi pierde la vida. Afortunadamente, como también cuenta, pudo recuperarse e intenta estar lo más saludable posible.

> Eric Bischoff casi muere dos veces

“Esta es una historia loca. Estoy bastante saludable, en realidad estoy muy saludable. Casi nunca me enfermo aparte de el resfriado ocasional, las alergias me dan más que nada una o dos veces al año. En general, calificaría mi salud… Tengo 68 años, un 8 o 9 en una escala de diez. No tomo medicamentos, tomo muchos suplementos y cosas por el estilo, pero no tomo ningún medicamento recetado ni nada por el estilo. No tengo presión arterial alta, nada de eso. Mi esposa y yo comemos muy sano. Ella está realmente enfocada en eso, me beneficio de eso. Hago bastante ejercicio, pero no tengo problemas. Sin dolores, sin dolores.

“En esta búsqueda por ser aún más saludable de lo que ya somos, estoy leyendo sobre el azúcar en la sangre. Tengo hipoglucemia, lo que significa que si como una barra de chocolate, me desmayaré. El azúcar tiene exactamente el impacto opuesto en mí que tiene en la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, si necesitan una descarga de energía, tomarán un poco de Gatorade o comerán una barra de chocolate o algo así. Si hago eso, me desmayaré durante aproximadamente una hora, hora y media. Cuando me despierto, me siento horrible. De todos modos, estamos leyendo sobre el nivel de azúcar en la sangre y estoy pensando en conseguir este monitor, este monitor de glucosa porque te permite saber realmente qué alimentos aumentan más tu nivel de azúcar en la sangre. A veces es algo que no esperarías porque todo es diferente. Así que estoy leyendo sobre todas estas cosas y una de las cosas que leí hablaba de un suplemento como metamucil o, como es el caso, Psyllium Husk. Así que estoy pensando que voy a agregar este Psyllium Husk a mi repertorio, aunque como mucha fibra y todo eso, no tengo ningún problema en ese sentido, pero pensé: ‘¡No, es aún mejor! Si uno es bueno, dos es mejor’[Risas]. Así que compro este bote grande de Psyllium Husk y lo llevo a casa y estoy mirando las instrucciones y dice recomendado de una a tres cucharadas. Digo: ‘Bueno, eso es para la persona promedio’. Como pasé treinta años en el negocio de la lucha libre, sé que si de uno a tres es bueno para la persona promedio, podría necesitar un mínimo de cuatro a cinco. Porque así es como funciona. Ahí es donde me detuve. No leí el resto de las instrucciones, especialmente la parte importante que decía: no comience con una dosis máxima de inmediato, avance hasta alcanzarla. No llegué a ese punto. Así que tomo estas bolas gigantescas de Psyllium Husk y las tiro en mi batido, porque estoy bebiendo un batido porque soy una perra saludable. Estoy bebiendo esto que me hará aún más saludable, ¿verdad?

“Me siento bien conmigo mismo, son como las tres de la tarde. Así que llega la hora de la cena, la Sra. B y yo nos sentamos y comemos nuestra cena súper saludable que hacemos, tenemos un gran ensalada, súper súper saludable. Comemos, estamos viendo la televisión, lo mismo que hacemos todo el tiempo. Todo está bien. Voy a pasar esto un poco porque no es lo más agradable de hablar. Me levanto [para ir al baño], voy al baño y estoy expulsando cubos de sangre, mucha, pero me sentía bien, no me dolía nada, no tenía malestar estomacal, no tenía calambres, no tenía nada que indicara que algo estaba realmente mal aparte del hecho de que estaba expulsando grandes cantidades de sangre. Como soy inteligente, digo, ‘Eh, se arreglará solo’. Ni siquiera se lo mencioné a la Sra. B, porque estaba avergonzado. No es algo de lo que quiera hablar, aunque lo estoy haciendo aquí frente a Dios sabe cuántas personas. Así que creo que se solucionará así que vuelvo a ver la tele. Unos 45 minutos después vuelve a pasar. Aproximadamente media hora después de eso, vuelve a suceder. Ahora estamos llegando a las 10, 10:30 de la noche y estoy pensando en irme a la cama porque estoy seguro de que cuando me despierte todo estará bien, no estoy preocupado por eso. Entonces me voy a la cama, como a las 12:30 me despierto y voy a levantarme y estoy mareado, no puedo levantarme. Tenemos un monitor de presión arterial y está en la cocina porque generalmente lo uso en las mañanas cuando mido mi presión arterial todas las mañanas, solo como un hábito. [La cocina está] dos tramos de escaleras [hacia abajo]. Bajo, y mi presión arterial suele ser 135/140 sobre 85, tal vez 90 algo, pero bebo una tonelada de café, así que no me alarmo. Compruebo mi presión arterial y es como 85 sobre 45. Estoy pensando: ‘J*der, eso no está bien’ y la reviso de nuevo, es lo mismo. Estoy pensando que algo anda mal, así que vuelvo arriba, me siento en el borde de la cama y le digo: Lori, creo que tengo que ir al hospital’. Y ahora estoy yendo al baño porque siento que se acerca la quinta ronda. Estoy rebotando en las paredes, estoy tambaleándome hacia el baño, casi llego al baño pero no lo hice. Por cierto, todo es sangre, nada desagradable allí aparte de montones, montones de sangre. Parece que alguien destripó una cabra en nuestro baño, solo hay sangre por todas partes. Lori, en este punto, recién se está despertando, ella no sabe nada. Entonces, ella llama a la ambulancia. Ahora siendo el hijo de p*ta que soy, estoy pensando que no puedo dejar que la ambulancia entre y me vea así. Estoy cubierto de sangre, esto es feo, esto es desagradable. No puedo hacer esto, entonces, ¿qué debo hacer? Entro para tomar una ducha, mientras me levanto para entrar en la ducha, empiezo a desmayarme y cada vez que me desmayo, estoy golpeando mi cabeza contra algo y ahora mi cabeza está sangrando, me corté el puente de la nariz. Solo puedo quedarme despierto unos 30, 45 segundos del tiempo, fue realmente estúpido. Finalmente, Lori me dice que me meta en la bañera y espere la ambulancia, y así lo hice. No recuerdo mucho más después de eso, pero la moraleja de la historia es solo leer las malditas instrucciones. Voy a urgencias y me tienen ahí hasta como las 4:30 de la mañana y me mandan a casa, no me sale más sangre. Todavía no sé qué estaba mal, pero ya no estoy sangrando, así que me enviaron a casa.

“Me voy a casa y ahora es miércoles. Estoy boca arriba todo el miércoles. Lori me está trayendo comida, lo estoy aguantando. El miércoles por la noche, estoy empezando a sentirme bastante bien. Comí un par de huevos revueltos, me acuesto, todo está bien. Me despierto a la mañana siguiente, sintiéndome bastante bien. Me estoy poniendo inquieto, tengo trabajo que hacer, estoy tratando de hacer que las cosas sucedan. Supuestamente, estoy programado para hacer un episodio de Strictly Business con Alba alrededor del mediodía. Tenía otras cosas que hacer, otras personas a las que llamar e hice todas esas cosas. Así que me siento y enciendo mi computadora y me estoy preparando para hacer lo show con Alba, y digo: ‘Lo siento, hermano, simplemente no puedo hacer esto. Simplemente no puedo’. Tan pronto como me desconecté, me desmayé, golpeé la cabeza contra el escritorio y me desmayé en el piso. Mi estudio no está en mi casa, es básicamente una casa de huéspedes. Mientras estoy en mi oficina, Lori está en la casa grande y yo estoy aquí abajo en mi oficina desmayado. Pierdo el control de todo y es un desastre otra vez. Cuando recuperé [mis sentidos], la llamé y [le dije] que necesitaba ir al hospital nuevamente.

“Ella sale, vamos al hospital, me pusieron en la UCI. Estuve en la sala de emergencias durante un par de horas, no podían entender qué estaba mal. Me pusieron en la UCI y estuve allí un par de días y el sangrado en mis intestinos era tan fuerte que no podían averiguar de dónde venía. Intentaron subir con un endoscopio y mirar alrededor, pero había tanta sangre que no podían decir de dónde venía. Luego tienen una conversación conmigo sobre cuánto de mis intestinos van a extirpar quirúrgicamente y yo digo: ‘Oh, no, no, no vamos a hacer nada de esto’. Pero el médico estaba bastante serio: ‘Mira, este es el trato, hacemos esto o puede que no salga bien para ti. Estás perdiendo mucha sangre’. Así que de todos modos, me convencieron de eso lo mejor que pudieron. Todavía en Cody, Wyoming. Al día siguiente, dicen: ‘Está bien, vamos a entrar y echar un vistazo, pero si tenemos que operarte, no estarás despierto para hablar de eso’. Van a entrar, Lori está esperando en el vestíbulo y unos diez minutos después salen. Lori dice: ‘Espera un minuto, ¿ya terminaste?’. Dicen: ‘Está sangrando demasiado, no podemos entrar allí y, por cierto, no tenemos sangre’. Había usado todo el tipo de sangre que tenían A positivo. Usé toda la sangre que tenían en el hospital del condado en el que vivo. Entonces, me pusieron en un helicóptero y me llevaron a Billings, Montana porque tenían mejor equipo y cirujanos experimentados allí y todo ese tipo de cosas. Una vez más, me llevan volando hasta allí. El viaje en helicóptero fue increíble, probablemente me costará 50 o 60 mil dólares, pero fue un viaje divertido de 40 minutos, ¿sabes? Llego a Billings donde tienen más sangre y cirujanos, estoy en la UCI por un día o dos allí y finalmente el domingo por la mañana, me despierto y digo: ‘Hm, en realidad me siento bastante bien. Tengo un poco de hambre’. Durante todo el domingo, estoy empezando a sentirme un poco mejor. El lunes por la mañana, estoy listo para irme a casa, prácticamente dejé de sangrar y todo fue un poco normal. El médico dijo: ‘Te retendremos un día más porque si conduces a casa, son dos horas de viaje desde Billings hasta Cody’. Si conduces a casa y algo sale mal, eso es todo. De ninguna manera podemos ayudarte, probablemente no lo lograrás’. Eso no es lo que quiero. Me quedé y me hicieron una prueba más en la que bebí esta solución y me hicieron pasar por esta máquina de escaneo. Tomo esto como una precaución, ellos hacen eso y dicen: ‘No podemos encontrar nada malo en ti’. Fue una curación milagrosa. Dejé de sangrar, no encontraban de dónde venía la sangre, era un completo misterio. El médico me dijo: ‘Casi mueres dos veces. Casi mueres aquí, y casi mueres en Cody’“.