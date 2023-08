Trish Stratus promete acabar rápidamente con Becky Lynch

La rivalidad entre Becky Lynch y Trish Stratus se intensifica con el pasar de las semanas, luego de que ambas se enfrentaran en el evento premium Night Of Champions, con victoria de la miembro del Salón de la Fama WWE gracias a la ayuda de Zoey Stark. Esto tuvo un segundo capítulo en Money in the Bank, en donde ninguna de las dos tuvo éxito, y ahora ambas están encaminadas hacia un nuevo combate en este Monday Night Raw, luego de que The Man estuviera insistiendo por su revancha en los últimos programas.

► Trish Stratus y Becky Lynch se enfrentarán nuevamente en WWE RAW

La miembro del Salón de la Fama de la WWE, Trish Stratus, recientemente prometió derrotar a su rival actual durante el próximo Monday Night Raw, y eso lo dejó bastante claro con un mensaje en sus redes sociales, en respuesta a una publicación previa hecha por Becky Lynch, quien le había hecho saber que estuvo los últimos 4 meses «escondiéndose».

– «Poner o callar el tiempo. Cuatro meses de mie***, escondiéndote detrás de tu músculo y huyendo de cualquier oportunidad que puedas. Mañana le recuerdo al mundo y más específicamente a ti, Trish Stratus, quién es la MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS.»

– «Hmmm… Elijo la hora de cerrar la boca. ¿Puedes por favor ya? ¿Te estás quejando de los últimos 4 meses? ¡No te preocupes! La última vez que estuve en Winnipeg le gané a alguien en 4 segundos… y mañana lo haré rápido contigo. Así. Son cosas de LA MÁS GRANDE DE TODOS LOS TIEMPOS.…»