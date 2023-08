Matt Cardona se propone para retirar a John Cena

“[…] Pero estaría mintiendo si dijera que nunca más quiero luchar en el Madison Square Garden, o que nunca más quiero tener un momento de WrestleMania. Por supuesto que sí. Entonces, ¿Matt Cardona alguna vez se irá a casa? Creo que eventualmente, pero no como Zack Ryder, porque Zack Ryder está muerto”. Esto decía Matt Cardona en marzo. Y en julio realizaba declaraciones similares. Durante años, ha aclarado que tiene la puerta abierta a volver a ser una Superstar.

► Matt Cardona y el retiro de John Cena

E incluso ha habido ocasiones en que ha sido más concreto, como no hace mucho cuando desafiaba a John Cena para WrestleMania 40. Eso parece imposible que suceda pues aún quedando mucho en realidad, en lo relativo a la narrativa de WWE, no queda tanto, puesto que la compañía prepara sus eventos con meses de antelación, en especial cuando se trata de los más grandes y de sus más grandes estrellas, aunque las cosas siempre pueden cambiar. Aún así, el reto continúa.

Más recientemente, contestando a la publicación de un medio preguntando a sus seguidores sobre a quién elegirían como rival de The Champ en su combate de retiro, The Indy King se proponía a sí mismo. Y la verdad es que ambos luchadores tienen una historia. Han compartido las cuerdas en 22 ocasiones, hablando únicamente de combates, y en 2011–2012 el ahora luchador independiente tuvo un impulso de popularidad de la mano del 16 veces Campeón Mundial.

Si Baron Corbin fue el oponente de Kurt Angle en su lucha de retiro, cualquier cosa podría pasar. No obstante, podemos señalar que este tiene más poder dentro de la empresa del que dispone el WWE Hall of Famer. Por otro lado, tampoco se sabe cuando John Cena va a tener su último enfrentamiento. En 2022, él comentaba:

«Me hacen muchas veces esa pregunta [cuál es su lucha favorita]. Mi respuesta es siempre la misma: mi próxima lucha. Aún no he llegado al punto en el que esté totalmente retirado, por lo que tendré algunas más luchas a futuro. Algún día,t endré que reflexionar y elegir cuál es mi lucha favorita de mi historia, pero por ahora, sé que no he terminado con estar en el ring, por lo que, por ahora, mi próxima lucha es mi favorita».