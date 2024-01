Trinity volverá a WWE y sería en breve

Durante los nueve meses que lleva bajo contrato con TNA, Trinity no ha escatimado en elogios hacia su nueva casa, resaltando que allí se siente verdaderamente valorada. Un claro recado hacia WWE por su salida del gigante estadounidense el pasado marzo.

Pero, con todo, parece que la otrora Naomi y WWE están condenados a reencontrarse. Esta semana, Fightful informaba de lo siguiente.

«Al conversar con fuentes actuales de WWE, no solo se percibe una buena probabilidad de su regreso, sino que muchos esperan activamente que ocurra. Fuentes dentro de IMPACT Wrestling también compartieron con Fightful su expectativa de que esto suceda pronto. Un informante de WWE le dijo a Fightful el martes que ‘algo enorme tendría que ocurrir para que ella no regrese a WWE más temprano que tarde, pero estamos en tiempos inciertos para los agentes libres‘».

► Hard To Kill, ¿la despedida de Trinity?

Una publicación de Fightful que ahora se ve respaldada por lo que escribe Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter de esta semana.

«Trinity Fatu (Naomi) regresará a WWE en breve después de terminar su contrato con TNA. Fuentes en WWE dijeron que era algo que se esperaba y que entra en los planes actuales. Ha habido conversaciones extraoficiales con ella desde hace casi un año».

Hard To Kill, si tales reportes son correctos, luce ahora de una manera distinta, porque podría suponer el final de camino para Trinity como monarca de TNA, aunque su contrato con la promotora de Anthem Sports & Entertainment en teoría debe tener al menos un año de extensión, por lo que hasta marzo o abril no quedaría libre y de resultas, no recalaría otra vez en WWE.

Trinity defenderá el Campeonato Mundial Knockouts ante Jordynne Grace en Hard To Kill, cita que tendrá lugar el próximo 13 de enero, desde el Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU). Esta será su quinta defensa del oro, tras conseguirlo en Slammiversary mediante victoria sobre Deonna Purrazzo.