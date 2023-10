Trinity ha visto revitalizada y renovada su carrera como luchadora desde que se unió a IMPACT, donde es la Campeona Mundial Knockouts. Tomó un riesgo notable dejando atrás a Naomi, a la WWE, la empresa donde había trabajado siempre, el mayor escaparate del mundo de la lucha libre, donde ganaba más dinero… Y le ha salido bien, gracias en parte claro a sus años como Superestrella, lo cual no opaca su buen hacer en la Impact Zone.

► La reflexión de Trinity

De este cambio en todos los sentidos estuvo hablando recientemente The Glow en Busted Open Radio, pódcast presentado, entre otras personas, por su compañera de vestidor Mickie James. Primeramente, la monarca comentaba sobre lo gratificante que está siendo para ella su actual aventura, cómo ha elevado su autoestima, le ha permitido alcanzar sus objetivos y desbloquear su potencial.

«Es muy reconfortante, me hace feliz y me llena de muchas maneras. Este viaje como luchadora, especialmente como mujer, no es un camino fácil. Hay muchos altibajos, y en algún momento de mi carrera, dejé de sentir… No sentía que tenía valor para la división de mujeres, no era una estrella. Estas cosas realmente comenzaron a arraigarse en mi cabeza, lo que también me llevó a esta etapa de mi vida para descubrirlo y demostrarlo, no para nadie más, que pertenezco a este mundo, a esta industria y que soy una cambiadora del juego, y que soy una estrella.

«Realmente necesitaba demostrármelo a mí misma, y estoy muy agradecida por la oportunidad. Incluso con toda la negatividad que ocurrió en mi situación, siento que me llevó a donde estoy ahora, a IMPACT, y me brindó esta oportunidad para demostrármelo a mí misma. Espero que en el futuro inspire a otros a que cuando una puerta se cierra, solo sepan que, siempre y cuando sigan adelante, pueden encontrar su camino a través de otra puerta«.

Después, Trinity se mostraba de acuerdo cuando le indicaban que ahora está teniendo la oportunidad de demostrar su valía a los fanáticos.

«Oh, 1000%. Vi los comentarios y lo que la gente estaba diciendo sobre mí, y eso encendió una chispa en mí. Me hizo decirme a mí misma: ‘No, chica, no vas a terminar así. Tienes que levantarte y salir y terminar esto de una manera mejor para ti misma’. Y siento que lo estoy haciendo en IMPACT. Así que eso me hace sentir bien, ¿sabes?

«Además, no importa lo que hagas, siempre habrá personas en tu contra, y simplemente no estarán en tu equipo. Estoy bien. Me siento realizada dentro de mí misma. Siento que, ahora, nada puede sacudirme más. Estoy en un buen espacio mental, físico y emocional con todo. Siento que mi vida está en un equilibrio mucho mejor que antes y solo quiero seguir porque amo esto. Me encanta. Es divertido para mí. Es una gran terapia para mí seguir actuando. He estado actuando desde que tenía ocho años.

«Eso es lo que hago. Eso es lo que me encanta hacer. La lucha libre es hermosa porque combina todos estos diferentes factores de actuación, entretenimiento y teatralidad. Puedes cantar si quieres, puedes actuar si quieres, estás luchando, estás físicamente activa, y simplemente me encanta tener un mundo y un lugar donde puedo combinar todas esas cosas que amo y hacerlas y llevar felicidad a la gente porque a cambio, eso me brinda felicidad«.