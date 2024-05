Trick Williams recuerda su rivalidad con Ilja Dragunov

La cuarta vez fue la vencida para Trick Williams la semana pasada, ya que finalmente logró una victoria sobre Ilja Dragunov, arrebatándole el Campeonato NXT tras tres intentos fallidos. La rivalidad entre ambos comenzó hace más de un año cuando los dos se enfrentaron en el episodio del 21 de febrero del año pasado de NXT. Después de ese combate, Williams y Dragunov chocaron nuevamente en el especial NXT Heatwave 2023, y nuevamenete se enfrentarían en el evento premium en vivo de NXT Vengeance Day 2024, día en que fue traicionado por Carmelo Hayes. El enfrentamiento final, por supuesto, tuvo lugar en el episodio de NXT de la semana pasada.

► Ilja Dragunov ayudó al crecimiento de Trick Williams

El reciente triunfo contra Ilja Dragunov tras una dura batalla fue un sentimiento satisfactorio para Trick Williams, a la vez que solidificó su estatus como el nuevo Campeón NXT. Durante un episodio reciente de WWE The Bump, Williams reflexionó sobre esta satisfactoria victoria sobre «The Mad Dragon» y la serie de enfrentamientos que tuvieron.

«Ilja y yo fuimos a la guerra cuatro veces, y doy crédito a Ilja Dragunov como el oponente que ha llevado mi carrera al siguiente nivel en múltiples ocasiones. La primera vez que tuvimos un combate fue probablemente hace unos dos años. Esa fue la primera vez que creo que me aceptaron aquí como un verdadero luchador y supe que pertenecía a este negocio. La segunda vez después fue en NXT Heatwave. Fue a la guerra y todo el mundo vio eso como, ‘Oh, Trick Williams, él es el verdadero negocio’. La última vez fue en NXT Vengeance Day y cuando Carmelo Hayes me traicionó, pero fue otro éxito. Así que para finalmente ganarle a Ilja Dragunov, el cuarto, no hay duda, ese es mi hermano.»

Trick ha iniciado una nueva etapa en su carrera siendo el Campeón NXT, mientras que Dragunov fue seleccionado por Monday Night Raw, por lo que la rivalidad entre ambos va a quedar en pausa por el futuro previsible; no obstante, nadie puede negar de que esta serie de encuentros ayudó en el desarrollo de la carrera de Williams.