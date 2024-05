Parece que la persecución de Colby Covington por parte de Ian Garry podría quedarse corta a la hora de asegurar un encuentro dentro del octágono de la UFC.

Desde su regreso el pasado mes de febrero en el UFC 298, donde se impuso al veterano contendiente Geoff Neal para seguir ascendiendo en la clasificación del peso welter, Garry ha tenido la vista puesta en un hombre.

En las últimas semanas, el irlandés ha reanudado sus retos para un enfrentamiento con Covington, reciente aspirante al título, llegando incluso a prometer que retiraría a «Chaos» si se enfrentaban en el UFC 303 durante la Semana Internacional de la Lucha del próximo verano.

En su última aparición pública, Covington confirmó que la promoción está buscando añadirle al cartel del 29 de junio, que estará encabezado por la superestrella de las MMA Conor McGregor.

Pero el ex titular interino no parece muy interesado en que el oponente sea un «don nadie» como Garry…

► Covington echa agua fría sobre las continuas llamadas de atención de Garry

Durante una reciente aparición en el TwinsPod, Covington proporcionó una actualización sobre sus planes de futuro mientras busca su camino hacia una cuarta oportunidad de alcanzar el trono de las 170 libras.

Tras una decepcionante actuación contra Leon Edwards en UFC 296 el pasado diciembre, «Chaos» ha prometido ganarse un segundo baile con «Rocky» pasando por encima de quien la organización coloque frente a él.

Pero aunque la principal discusión en torno a un enemigo se ha centrado en Garry, Covington fue desdeñoso con el contendiente número 7 del ranking.

«Hay un chico que me ha estado llamando. Este chico, Ian Garry. No es nadie«, dijo Covington. «Le di algunas estipulaciones y le dije: ‘Oye, tío, si quieres pelear conmigo, tienes que demostrarme que vas en serio en los negocios’. Cuando hago negocios, me los tomo en serio. Me presento a todas las peleas. Nunca me he retirado de una pelea.

«Se suponía que iba a estar en la última pelea, en la conferencia de prensa (UFC 296). Se retiró el día de la conferencia de prensa porque sabía que yo iba a estar en el escenario y que íbamos a tener algunos problemas», continuó Covington. «Eso me demuestra que no se toma en serio los negocios».

No obstante, Covington sigue apuntando al UFC 303 como su deseado evento de regreso.

«Voy a pelear este verano, seguro. Alguien va a pelear… Están tratando de averiguar quién es el nombre más grande y el mejor negocio que podemos hacer para el UFC», declaró Covington. «International Fight Week es como, su gran evento en el verano. La UFC hace un gran festival durante toda la semana y lo remata con este gran pago por evento el sábado.»

A pesar de las últimas declaraciones del estadounidense, es probable que a Garry le animen las conversaciones de Covington sobre una salida al UFC 303.

Y con el compatriota del dublinés programado en la pelea estelar, quizá la promoción intente hacer de la Semana Internacional de la Lucha un acontecimiento aún mayor para Irlanda, dando a «El Futuro» su misión más difícil hasta la fecha.