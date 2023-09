Trick Williams enfrentará Dominik Mysterio en No Mercy

Después que Mustafa Ali fuera despedido de WWE, Dominik Mysterio se quedó son retador al Campeonato Norteamericano para No Mercy, por lo que en el evento de este 26 de septiembre se definió a quien enfrentaría al nuevo retador.

Dragon Lee perdió su lucha por el título, en RAW; sin embargo, tuvo una nueva oportunidad, pues el mexicano enfrentó a Axiom, Trick Williams y Tyler Bate para definir al retador.

Pronto, Trick Williams quedó fuera de acción durante unos minutos, ya que los otros tres intentaron sacarlo del combate al haber sido el último en ser agregado.

Mientras todos se lucían, Williams sufrió un par de minutos. Sin embargo, con un cangrejo, puso en la lona a Dragon Lee, y los otros luchadores intentaron hacer rendir a alguno de sus rivales.

