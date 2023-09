Baron Corbin consigue una victoria anímica rumbo a No Mercy

Baron Corbin buscó mostrar su superioridad dentro de NXT al enfrentar a Josh Briggs en un auténtico de gigantes.

En No Mercy, Corbin enfrentará al poderoso Bron Brakker y sin duda, enfrentar a Briggs sería una gran prueba, la cual enfrentó bastante bien.

Briggs comenzó dominando el encuentro, pero pronto a punta de ataques fuertes, Corbin reaccionó para emparejar las cosas. Y tras un par de ataques, Baron Corbin aplicó un End of Days para quedarse con el combate.

Corbin retó a Breakker, quien llegó al ring y se fue a los golpes contra el Lobo Solitario.

