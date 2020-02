Aunque se había retirado de la lucha libre, Trevor Murdoch regresó el año pasado a los rings gracias al regreso de la renovada NWA de Billy Corgan, quien lo convenció para retornar al ruedo.

Con una amplia carrera de 20 años, quería decir adiós, sobre todo con el panorama de un regreso a WWE bastante lejano, pero decidió quedarse a ayudar al talento que aparece en el programa NWA Powerrr y dejar que la gente volviera a hablar de él.

► Trevor Murdoch recuerda WWE

En una reciente entrevista para el podcast Prime Time with Sean Mooney, Murdoch recordó una etapa dentro de sus 3 años con WWE, en la cual no aparecía en televisión junto a su compañero Lance Cade.

«Hubo cuatro o cinco veces en las que no nos pusieron en la televisión y no sabíamos por qué, y fuimos a hablar con Vince una vez. Estábamos fuera de la televisión durante cuatro o cinco semanas, e incluso estábamos escribiendo ideas nosotros mismos y dándoselas a los escritores, que son las personas que deberían escribir las ideas, porque son las personas a las que les pagan por escribir ideas. En fin. Lo estábamos haciendo por nuestra cuenta y no llegaban a ninguna parte esas ideas.

«Entonces, rastreamos y seguimos a Vince, lo vimos en el área de catering, de las comidas, de un evento, la única vez en la que estaba totalmente solo, y nos sentamos a su lado. Le dijimos: ‘Vince, no nos estás poniendo en la televisión. Queremos saber por qué’. Y entonces, mira a Lance y le dice: ‘Odio tu pelo negro falso’. Y a mí, me mira y me dice: ‘Odio tu piel blanca y pastosa’. Le dijimos ‘Okay’ y nos levantamos.

«Al día siguiente, yo estaba bronceado, mi compañero de equipo era rubio. Sería nuestra culpa si no estábamos en televisión para la otra semana. Pero estaba muy sorprendido porque por qué no nos pudieron decir eso hace 3 o 4 semanas antes de hablar con Vince, algún creativo, nos hubiera ahorrado a todos tiempo y dinero, y ahí fue el comienzo de mi desdén con el negocio de la lucha libre profesional.

«Realmente me molestó, todo ese trabajo arduo que hacías y un imbécil cabr** y perezoso lo estaba reteniendo. Porque sí, para mí todo fue por culpa de la pereza. ¿Me estás pagando dinero, me estás colocando a luchar en televisión, pero al mismo tiempo me estás diciendo que no tienes suficiente tiempo y energía para decirme, en una llamada de dos minutos, que cambie algo de mí que no te gusta? Eso me hizo pensar que tal vez nací en la época equivocada y que este negocio no estaba hecho para mí. Y lentamente comenzó mi desdén, indiferencia y desprecio por la lucha libre».

Afortunadamente, hay un lindo gesto que Murdoch agrace a Vince.