Entre la estelar lucha de Kevin Owens vs. Sami Zayn, una defensa de Gunther y otro extraño segmento de Bray Wyatt, SmackDown anunció la suma de más talentos a los combates multitudinarios que dan nombre a Royal Rumble 2023.

El de mayor enjundia, Rey Mysterio, cuando todavía recordamos su gran victoria de 2006 que le permitió, a la postre, coronarse Campeón Mundial de Peso Completo. Tras su amargo conflicto con Dominik, Mysterio quiere darse una alegría.

Por su parte, Gunter, una vez superó su reto ante Braun Strowman, reveló entre bastidores que quiere un oro mayor, y para ello, buscará ganar el Rumble varonil.

Y del lado femenil, diría un servidor que una de las potenciales tapadas del Rumble de mujeres, Raquel Rodriguez. La ex Campeona NXT compartió la noticia y luego derrotó a Liv Morgan en mano a mano, quien ya fue incluida en la contienda de 30 gladiadoras.

Previsto para el próximo día 28, desde el Alamodome de San Antonio (Texas), Royal Rumble 2023 presenta el siguiente cartel provisional.

.@reymysterio announced tonight on #SmackDown that he'll be competing in the #RoyalRumble Match!



Will this be Rey's year? pic.twitter.com/aM1k6ZM1gq