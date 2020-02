La carrera de The Rock en WWE ha sido una muy ilustre, ya que se ha enfrentado a algunos de los nombres más importantes del negocio, entre los que destacan: Triple H, Stone Cold Steve Austin, Hollywood Hulk Hogan, John Cena, Brock Lesnar y Goldberg. Sin embargo, resulta que hubo varias superestrellas con quienes el ya retirado luchador ha querido luchar, pero que por diferentes circunstancias jamás se dieron.

Mientras Sting hizo su eventual debut en el ring de la WWE en WrestleMania 31, Jim Ross, en el último podcast de Grilling JR, reveló que The Rock había presionado para un combate con Sting en 2005. En ese momento, Sting no estaba ni siquiera cerca de firmar con WWE, pero JR dijo que la compañía estaba haciendo todo lo posible para que el veterano se uniera. Él dijo:

«Mira, estábamos tratando de reclutar a Sting, Conrad, desde que WCW cerró sus puertas. Y luego, cuando finalmente obtuvo todo su dinero que Time-Warner se lo debía. Sabíamos que estaría sano, que se refrescaría y que tendría una cuenta bancaria completa. Debería ser un chico feliz. Y solo lo queríamos para un papel de medio tiempo en el mejor de los casos para maximizar la inversión y no usar en exceso un activo que tenía más encuentros que cualquiera. Así que sí, siempre estábamos hablando de traerlo. ¿Por qué no? Pero The Rock y Sting hubiera sido demasiado genial.»

«Lo que significa que una gran atracción como The Rock luchando contra otra gran atracción como Sting en el evento más grande del año como WrestleMania por primera vez es dinero. Sin embargo, aquí está la clave. The Rock sabía en su corazón de que él podría obtener una lucha de Sting, que había estado inactivo durante bastante tiempo, sin ningún problema. Confianza total. Y yo también lo creo. Así que, de todos modos, sí, fue un tema del que hablamos».

Luego de lo dicho por Jim Ross, Dave Meltzer recurrió a su Twitter y dijo que Sting era solo uno de los tres luchadores que The Rock quería, y que los otros dos eran Macho Man Randy Savage y Rey Mysterio.

Dwayne that year told me the three guys he wanted to work at Mania were Sting, Randy Savage and Rey Mysterio. https://t.co/0US031xugO

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) February 1, 2020