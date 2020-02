WrestleMania 13 es recordada por darnos una de las mejores luchas en la historia de WWE cuando Bret “The Hitman” Hart derrotó a Stone Cold Steve Austin, en una auténtica obra maestra a la cual Dave Meltzer le dio cinco estrellas.

Otra leyenda viviente de la WWE, The Rock, bajo su personaje de Rocky Maivia, también formó parte de dicho evento cuando se enfrentó y derrotó a The Sultan (más conocido como Rikishi), reteniendo su Campeonato Intercontinental WWE, el cual estaba en disputa en dicho encuentro.

► El punto de inflexión en la carrera de The Rock

The Rock fue entrevistado por Oprah Winfrey para comentó sobre el reciente fallecimiento de su padre, su carrera, lidiar con el éxito y un punto de inflexión específico que cambió su vida dentro de la WWE.

The Rock recordó que debutó en la WWE como Rocky Maivia, un nombre que le dieron los funcionarios de la WWE para honrar su linaje; odiaba ese nombre pero lo aceptaba. También le dijeron que tenía que sonreir cada vez que iba a luchar.

Rocky Maivia debutó con mucha fanfarria, pero su etapa inicial como favorito del público fue un desastre. Dijo que su encuentro en WrestleMania 13 con The Sultan marcó el punto de inflexión en su carrera, ya que fue abucheado por la multitud y sabía que las cosas tenían que cambiar a partir de ese momento.

«Cuando estaba en el ring y se suponía que era un buen tipo y en teoría me iban a animar, 16 mil personas gritaban ‘Rocky Sucks’. Recuerdo haber estado allí en el medio del ring y el referi me dijo: ‘No los escuches’ y fue paralizante para mí».

The Rock luego habló sobre el momento en que se volvió rudo en agosto de 1997, cuando se unió a The Nation of Domination y gracias a que Vince McMahon le dio una oportunidad, dio uno de los diálogos más importantes de su carrera en Raw, con el cual comenzó todo su ascenso hacia la cima.

The Rock mencionó que la moraleja de la historia es la importancia y el poder ser uno mismo. Incluso, por ese motivo fue que se propuso cambiarse el nombre de Rocky Maivia por The Rock, y el resto, ya es historia.