Como WWE anunció unas horas atrás, este viernes veremos a Bray Wyatt en un nuevo episodio de la Firefly Fun House. Esto es todo lo que se sabe por ahora del papel del Campeón Universal en el nuevo SmackDown, pero entendemos que será más que eso. Por ejemplo, que se dará a conocer su nuevo oponente después de haber pasado por encima de Daniel Bryan. Un oponente con el que se vería las caras el 27 de febrero en Arabia Saudí, en el especial WWE Super ShowDown 2020 que se celerará en el King Fahd International Stadium.

Mientras esperamos a saber quién será el nuevo retador al título, veamos algunas posibilidades.

► Posibles rivales de The Fiend

Kane

Desde su reciente regreso a WWE se viene rumorando que todo fue para que se situara precisamente como rival del demonio para este próximo evento. Por eso nos parece la opción más probable. Sería un buen combate de transición, que tiene historia detrás y que nos traería de vuelta en varias ocasiones a un veterano luchador que poco vemos en los últimos en el cuadrilátero.

Queremos aprovechar para comentar que no incluimos a Daniel Bryan por dos motivos. El primero es que no tiene sentido que continúe enfrentando a The Fiend después de haber sido derrotado limpiamente en su última oportunidad titular. El segundo es que no viajará a tierras saudíes.

Mustafa Ali o Elias

Vale, son cuatro opciones, pero no queríamos separar a estos dos luchadores porque están en una situación similar. Es decir, ninguno de los dos parece que vaya a tener tal oportunidad; ninguno de los dos tiene el estatus como para tenerla; y cualquiera sería una completa sorpresa. Pero tampoco existen demasiadas opciones y ellos son dos técnicos que podrían enfrentarse al gran rudo de SD.

Por otro lado, también sería interesante porque refrescaría un poco tanto la imagen del campeonato como la primera plana de la marca azul. Podríamos pensar incluso que serviría para impulsar a uno de los dos a la cima, pero respecto a esto tenemos que recordar que todo indica que Roman Reigns será el oponente de Wyatt en WrestleMania 36. Por eso, sea quien sea el anterior, no va a durar mucho.

Bill Goldberg

El miembro del Salón de la Fama de WWE regresará a la empresa este viernes en SmackDown para conocer a su nuevo oponente, alguien con quien enfrentarse en Arabia Saudita. Y las opciones en el bando de los rudos, como en el bando de los chicos buenos, no son demasiadas.

Además, lo más probable es que no vuelva a enfrentar a una leyenda. Nadie quiere que vuelva a ocurrir lo del año pasado en el mismo país.

Por eso pensamos que sería una interesante opción que The Fiend apagara las luces cuando Goldberg estuviera en el encordado y lo atacara. O al menos que hiciera amago de atacarlo, comenzando una rivalidad de cara al WWESSD de finales de mes.