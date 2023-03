Si WWE quiere concederle impulso al presumible estelar de NXT Stand & Deliver 2023, un duelo entre Bron Breakker y Carmelo Hayes, no lo está haciendo bien o tal vez las otras historias se están robando protagonismo por derecho propio.

Johnny Gargano vs. Grayson Waller ya se apuntó como posible “show stealer” cuando fue anunciado junto a esa citada defensa de Breakker ante Hayes. Y ahora, tras el más reciente episodio televisivo de la tercera marca, surgen otros candidatos.

Como un Fatal 5-Way con el Campeonato de Norteamérica sobre la mesa, luego de que Wes Lee pidiera a Shawn Michaels darle la mejor competencia posible. Al momento de escribir esta nota, todavía no se ha desvelado la nómina de rivales para Lee.

U otro combate multitudinario, bajo modalidad “ladder match”, en su caso con el Campeonato Femenil NXT de premio. Roxanne Perez sigue convaleciente como consecuencia de su duro combate contra Meiko Satomura el pasado martes, por lo que WWE deja la incógnita de si la campeona formará parte de la contienda. Hasta ahora, sabemos que Gigi Dolin y Zoey Stark competirán allí.

Mientras, el título femenil de duplas igualmente estará en liza. Kiana James y Fallon Henley intentarán conservar sus estatus ante las ex NXT UK Alba Fyre e Isla Dawn, quienes vencieron anoche a las duplas Ivy Nyle & Tatum Paxley y Katana Chance & Kayden Carter para situarse como contendientes.

Con los anuncios que nos ocupan, NXT Stand & Deliver 2023 ofrece ya un total de cinco encuentros, por lo que el grueso de su menú estaría ya definido. Evento a celebrarse el sábado 1 de abril desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California), seis horas antes que WrestleMania 39.

.@WesLee_WWE will defend the #WWENXT North American Championship at #StandAndDeliver in a Fatal 5-Way Match, and he will be the one choosing his opponents. 👀



Who would YOU like to see battle it out in LA alongside the champ…



Get your tickets NOW 🎟️: https://t.co/AqtIq7Tkfl pic.twitter.com/TzFRROHv0o