Johnny Gargano: “El futuro de WWE no depende de mí“

Johnny Gargano habla del futuro de la WWE, Vince McMahon, Candice LeRae y la libertad en su reciente entrevista con Busted Open Radio, la misma en la que le pedía paciencia al Universo WWE en lo relativo a que vuelva a sus mejores tiempos, como durante la época de ‘Johnny TakeOver’. Ello después de que Konnan criticara que la compañía lo está empujando.

> Vince McMahon y el futuro de la WWE

“Tú controlas lo que puedes controlar. Tú controlas los controlables. Puedes controlar tu esfuerzo, puedes controlar tu actitud y puedes controlar el trabajo que realizas día a día. Eso es todo lo que controlo. Todo lo demás está fuera de mi escala salarial. Pase lo que pase con la empresa, no tengo control sobre eso. Puedo controlar lo que hago en ese ring la mayor parte del tiempo. Puedo hacer lo que hago en el gimnasio. Puedo controlar mi dieta, controlo mi atuendo, controlo cosas así. Pero todo lo demás, quieres intentar tener un espacio mental en el que no te importe ese tipo de cosas. Es difícil porque a todos nos importa mucho. Entramos en este negocio porque nos importa, y realmente lo amamos, y queremos que sea genial. Queremos ser geniales, y nunca pasaré un día en mi vida en el que no me esfuerce por ser mejor de lo que era el día anterior. Pero así es como haces las cosas“.

> Un buen luchador debe ser versátil

“Para mí, siento que la versatilidad es el mejor activo que puedes tener en la lucha libre. Sé que algunas personas me ven y solo dicen: ‘Es el pequeño Johnny Gargano, es un babyface que puede salir y tener un buen combate’. Pero he demostrado numerosas veces, incluso en mis días en NXT, que puedo hacer muchas cosas diferentes. Puedo hacer comedia, puedo hacer las cosas con Dexter. Puedo hacer las cosas con The Way. Puedo hacer cosas serias con Tommaso [Ciampa], puedo hacer cosas tontas. Siento que la versatilidad, cuando se trata de cualquier promotor o booker, siento que esa es la mejor fortaleza porque puedes encajar en cualquier rol que ellos quieran y aprovecharlo al máximo“.

> La libertad dentro y fuera del ring

“Mucha, casi el 100%. Como sabes, hay productores que tienen opiniones y cosas por el estilo, pero siento que tenemos una gran cosecha de productores, una gran cosecha de personas que están en la oficina en este momento que realmente entienden que hay que dejar a los artistas salir y actuar y hacer aquello por lo que se les paga, y eso genera una reacción y también hace que la gente sienta algo. Además, si tienes cuatro minutos en Monday Night Raw, llenas esos cuatro minutos con el mejor contenido que puedas tener. Ese es el trabajo en sí mismo”.

¿Qué te parece lo que está haciendo Johnny Gargano en WWE actualmente?