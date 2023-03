La noticia triste de la semana pasada entre los seguidores de AEW fue que la empresa dejara fuera del episodio de Dark el combate de Riho, quien enfrentó a Diamante en mano a mano. Lo que no esperábamos era que esto supusiera el detonante de una serie de comentarios negativos hacia Riho, que fueron a más tras su combate en el último episodio de Rampage, y finalmente la gladiadora desactivase su cuenta de Twitter.

Al momento de escribir esta nota, Riho sigue sin ser dar aparecer por redes sociales. Mientras, AEW, ahora sí, incluyó su duelo contra Diamante en el menú de Dark visto ayer. ¿Recuerdan que el pasado martes los Élite anunciaron 12 combates para Dark y acabó presentando siete? Pues he aquí los cinco restantes.

► Resultados AEW Dark – Riho Power

1 – The Dark Order (John Silver y Alex Reynolds) derrotaron a The Outrunners

2 – Riho derrotó a Diamante

3 – Sonny Kiss derrotó a Terry Kid

4 – Julia Hart derrotó a Zoey Lynn

Zoey Lynn hizo su debut aquí en AEW.

5 – Action Andretti derrotó a Lee Johnson (con Cole Karter)