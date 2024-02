Tras Raw, así queda el cartel de Elimination Chamber 2024

El mayor interés en estos días sobre los episodios de Raw y SmackDown, más allá, obviamente, del «Road To WrestleMania«, pasa por la construcción de Elimination Chamber, con combates clasificatorios, eso sí, de resultados un tanto predecibles.

Así, anoche en Raw, Bobby Lashley, Liv Morgan y LA Knight clasificaron para sus respectivos combates dentro de la Cámara de Eliminación, tras vencer a Bronson Reed, Zoey Stark e Ivar, respectivamente.

Este viernes, el cupo varonil se completará con un The Miz vs. Logan Paul y un Kevin Owens vs. Dominik Mysterio. Mientras, veremos un Shotzi vs. Tiffany Stratton y un Naomi vs. Zelina Vega que decidirán la cuarta y quinta plaza en la Chamber femenil. La sexta es todavía un misterio.

Menos de dos semanas ya para la celebración de Elimination Chamber 2024, segundo «premium live event» del elenco principal de WWE en lo que llevamos de año, que tendrá lugar desde el Optus Stadium de Perth (Australia) el próximo sábado 24. He aquí su cartel actualizado.

