Rocky Romero trabaja ahora oficialmente para AEW

No luce descabellado decir que Rocky Romero se ha convertido en una de la figuras luchísticas más importantes del último lustro, obviando su calidad sobre el ring (que es sobresaliente).

De algún modo, Romero supuso el nexo para que AEW/ROH, NJPW y el CMLL trabajen hoy en estrecha colaboración y nos hayan dejado algunos de los mejores «crossovers» que se recuerdan. El cubano, por ejemplo, fue responsable del regreso de Kenny Omega a New Japan y de que este y Will Ospreay nos brindaran el mejor combate de 2023, al amparo del Tokyo Dome.

Y Romero no se cierra a esas tres empresas, pues ostenta actualmente el Campeonato Mundial de Peso Medio MLW y compite en la escena independiente yanqui. Un hombre muy ocupado, como puede comprobarse.

Y parece que Rocky Romero estará más ocupado que nunca, porque Dave Meltzer publica lo siguiente en el último Daily Update de FWOnline.com.

En teoría, Romero tenía contrato con NJPW (principal responsable creativo de NJPW STRONG), estatus que desconocemos si mantiene. Casualidad o no, las próximas dos grandes contrataciones de AEW, entre las mejores de su historia, Ospreay y Kazuchika Okada, provienen del «King of Sports».

Aunque el principal foco de trabajo actual de «Azúcar» estaría en hacer crecer la alianza AEW-CMLL. El pasado diciembre, Romero hablaba así al respecto.

[…] Cuando llegó el momento de hacer el trato con Mistico y ver si el CMLL estaría interesado, definitivamente estaban abiertos a ello, lo cual no esperaba porque no sabía cómo iba a resultar. Tony fue genial. Invitó al árbitro de CMLL a ser parte de la lucha para darle un toque más auténtico y también invitó a Salvador Lutteroth, que es el dueño de CMLL, a venir a ver el espectáculo. Sé que tuvieron una reunión muy positiva. No dudaría en decir que verás a más talento de CMLL en AEW y posiblemente a talento de AEW en CMLL, creo que es una posibilidad muy grande que se avecina en 2024».