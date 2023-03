MJF es uno de los luchadores más odiados del panorama luchístico actual. El Campeón Mundial de Peso Completo AEW tiene una habilidad natural para caer mal, lo cual es uno de sus puntos más fuertes, aunque tan solo uno de los muchos, que lo han llevado a la cima de los encordados con tan solo 27 años. Aunque también ha conseguido, quizá no intentado, pero sí logrado, ganarse el aprecio de muchos fans, especialmente cuando volvió después de muchos meses fuera de acción. Casi parecía que podían empujarlo como técnico.

> El peor momento de MJF, el mejor de AEW

De hecho, mientras hablaba recientemente con Todd Martin para LA Times, Tony Khan dijo que realmente tuvo que pensar en esa posibilidad. Aunque nunca se llevó a cabo y en la actualidad es imposible pues aquellos buenos recibimientos se terminaron. Eso sí, no faltan quienes aprecian a Maxwell Jacob Friedman por su trabajo, una cosa no quita a la otra. Es, como diría Bully Ray, un luchador a quien la gente ama odiar. El presidente All Elite también señaló que el gran valor de su joven guerrero está en su rol de villano.

“Escucho a los fanáticos. Cuando las reacciones fueron tan masivas, al menos tuve que pensar en [hacer de MJF un buen tipo], pero MJF es el mejor luchador profesional joven del mundo y uno de los mejores rudos de lucha libre profesional de cualquier edad que he visto y yo creo que su habilidad para enemistarse con los otros luchadores y la multitud no tiene paralelo. AEW está en su punto más fuerte cuando MJF está en su peor momento como villano”.

¿Te gusta el reinado de MJF como Campeón Mundial de Peso Completo AEW?