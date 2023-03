The Young Bucks pusieron límites a AEW: All Access

Una mirada tras bambalinas con acceso completo al mundo de All Elite Wrestling, siguiendo a las estrellas desde su entrenamiento hasta su desempeño lleno de adrenalina, así se describe AEW: All Access, el nuevo programa de All Elite Wrestling. Ayer justamente se estrenó el primer episodio de este reality show que seguramente los fanáticos de la compañía estarán encantados de ir descubriendo para conocer todavía mejor a sus estrellas favoritas. En Súper Luchas estaremos contando lo más interesante que vaya sucediendo.

> The Young Bucks no quieren mostrar todo

Un ‘acceso completo’ relativamente porque The Young Bucks no están dispuestos a mostrar todo en sus vidas, como explicaron recientemente en The Ringer. Matt y Nick Jackson, no sabemos si otros luchadores también, pusieron límites al programa. Además, en el sentido de no hablar en profundidad de lo sucedido en All Out 2022.

“Eso es lo que apesta de la lucha libre ahora, hay muy poca mística. All Access estaba revelando que querían venir a nuestros hogares y hacer todas estas cosas. Tuvimos que decirles: ‘Oye, algunas cosas están fuera de los límites’.

“Al principio, no era así. Todavía había personas que interrumpían y todavía había personas en los foros de lucha libre, pero de repente ahora puedes volverte famoso de la noche a la mañana, y con esa fama viene mucho odio y críticas… Y esa es la forma en que funciona el mundo de las redes sociales ahora, y eso puede ser difícil para un niño pequeño. Realmente me siento mal y simpatizo con esos tipos que no saben cómo es…

“Estamos saliendo de nuestros cuerpos humanos, y tenemos emociones y sentimientos humanos reales. Y cuando la gente dice cosas sobre tu persona real, como: ‘Oh, no me gustan estos tipos como [vicepresidentes ejecutivos de AEW]’ o ‘No me gustan estos tipos de cierta manera’, y realmente no saben la historia completa, por supuesto que eres un ser humano y herirá tus sentimientos“.

¿Qué te parece la decisión de los Young Bucks?